جمعية حماية المستهلك تستضيف بعد غد هيئةَ الزكاة والدخل

"مستشار المستهلك" يجيب عن تساؤلاتك حول الضريبة المضافة

تستضيف جمعية حماية المستهلك بعد غدٍ الثلاثاء حمود الحربي مدير إدارة العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل؛ للإجابة عن تساؤلات المستهلكين حول الضريبة المضافة، مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من بداية العام الميلادي المقبل.

وينطلق البرنامج في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً ولمدة ساعتين؛ حيث يستقبل الأسئلة من المستهلكين، بالإضافة لتقديمه رسائلَ توعوية تهم المستهلكين عبر هاشتاق #مستشار_المستهلك.

من جانبها قالت المشرفة العامة على البرنامج "نادرة الموسى": ستتناول محاور الحلقة الحديثَ عن آلية عمل ضريبة القيمة المضافة، والفائدة الملموسة من إقرارها، بالإضافة إلى ما حددته اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في تحديد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، وما هي استعدادات الهيئة لموعد تطبيقها وطريقة دفعها، كذلك الإجراءات بحق من يطبقها قبل الموعد المحدد لها.

وأضافت: نطمح من خلال البرنامج أن نحقق أهداف الجمعية في زيادة الوعي وتقديم المعلومات والاستشارات والرسائل التوعوية التي تهم المستهلك من الخبراء والمختصين، وندعوهم إلى التواصل معنا عبر القنوات الموضحة في الإعلان.

ويتلقّى "مستشار المستهلك" الأسئلة والاستفسارات من الجمهور عبر الهاتف "0112792368 – تحويلة: 128"، وكذلك عن طريق حساب "تويتر" الخاص بالجمعية @cpaksa، وأيضًا من خلال البريد الإلكتروني info@cpa.org.sa .