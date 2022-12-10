النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية حماية المستهلك تستضيف بعد غد هيئةَ الزكاة والدخل

"مستشار المستهلك" يجيب عن تساؤلاتك حول الضريبة المضافة

تستضيف جمعية حماية المستهلك بعد غدٍ الثلاثاء حمود الحربي مدير إدارة العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل؛ للإجابة عن تساؤلات المستهلكين حول الضريبة المضافة، مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من بداية العام الميلادي المقبل.

وينطلق البرنامج في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً ولمدة ساعتين؛ حيث يستقبل الأسئلة من المستهلكين، بالإضافة لتقديمه رسائلَ توعوية تهم المستهلكين عبر هاشتاق #مستشار_المستهلك.

من جانبها قالت المشرفة العامة على البرنامج "نادرة الموسى": ستتناول محاور الحلقة الحديثَ عن آلية عمل ضريبة القيمة المضافة، والفائدة الملموسة من إقرارها، بالإضافة إلى ما حددته اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في تحديد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، وما هي استعدادات الهيئة لموعد تطبيقها وطريقة دفعها، كذلك الإجراءات بحق من يطبقها قبل الموعد المحدد لها.

وأضافت: نطمح من خلال البرنامج أن نحقق أهداف الجمعية في زيادة الوعي وتقديم المعلومات والاستشارات والرسائل التوعوية التي تهم المستهلك من الخبراء والمختصين، وندعوهم إلى التواصل معنا عبر القنوات الموضحة في الإعلان.

ويتلقّى "مستشار المستهلك" الأسئلة والاستفسارات من الجمهور عبر الهاتف "0112792368 – تحويلة: 128"، وكذلك عن طريق حساب "تويتر" الخاص بالجمعية @cpaksa، وأيضًا من خلال البريد الإلكتروني info@cpa.org.sa .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جمعية حماية المستهلك تستضيف بعد غد هيئةَ الزكاة والدخل
سبق

تستضيف جمعية حماية المستهلك بعد غدٍ الثلاثاء حمود الحربي مدير إدارة العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل؛ للإجابة عن تساؤلات المستهلكين حول الضريبة المضافة، مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من بداية العام الميلادي المقبل.

وينطلق البرنامج في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً ولمدة ساعتين؛ حيث يستقبل الأسئلة من المستهلكين، بالإضافة لتقديمه رسائلَ توعوية تهم المستهلكين عبر هاشتاق #مستشار_المستهلك.

من جانبها قالت المشرفة العامة على البرنامج "نادرة الموسى": ستتناول محاور الحلقة الحديثَ عن آلية عمل ضريبة القيمة المضافة، والفائدة الملموسة من إقرارها، بالإضافة إلى ما حددته اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في تحديد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، وما هي استعدادات الهيئة لموعد تطبيقها وطريقة دفعها، كذلك الإجراءات بحق من يطبقها قبل الموعد المحدد لها.

وأضافت: نطمح من خلال البرنامج أن نحقق أهداف الجمعية في زيادة الوعي وتقديم المعلومات والاستشارات والرسائل التوعوية التي تهم المستهلك من الخبراء والمختصين، وندعوهم إلى التواصل معنا عبر القنوات الموضحة في الإعلان.

ويتلقّى "مستشار المستهلك" الأسئلة والاستفسارات من الجمهور عبر الهاتف "0112792368 – تحويلة: 128"، وكذلك عن طريق حساب "تويتر" الخاص بالجمعية @cpaksa، وأيضًا من خلال البريد الإلكتروني info@cpa.org.sa .

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
07:04 PM

جمعية حماية المستهلك تستضيف بعد غد هيئةَ الزكاة والدخل

"مستشار المستهلك" يجيب عن تساؤلاتك حول الضريبة المضافة

A A A
ظافر الشهري - الرياض
0
1,943

تستضيف جمعية حماية المستهلك بعد غدٍ الثلاثاء حمود الحربي مدير إدارة العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل؛ للإجابة عن تساؤلات المستهلكين حول الضريبة المضافة، مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من بداية العام الميلادي المقبل.

وينطلق البرنامج في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً ولمدة ساعتين؛ حيث يستقبل الأسئلة من المستهلكين، بالإضافة لتقديمه رسائلَ توعوية تهم المستهلكين عبر هاشتاق #مستشار_المستهلك.

من جانبها قالت المشرفة العامة على البرنامج "نادرة الموسى": ستتناول محاور الحلقة الحديثَ عن آلية عمل ضريبة القيمة المضافة، والفائدة الملموسة من إقرارها، بالإضافة إلى ما حددته اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في تحديد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، وما هي استعدادات الهيئة لموعد تطبيقها وطريقة دفعها، كذلك الإجراءات بحق من يطبقها قبل الموعد المحدد لها.

وأضافت: نطمح من خلال البرنامج أن نحقق أهداف الجمعية في زيادة الوعي وتقديم المعلومات والاستشارات والرسائل التوعوية التي تهم المستهلك من الخبراء والمختصين، وندعوهم إلى التواصل معنا عبر القنوات الموضحة في الإعلان.

ويتلقّى "مستشار المستهلك" الأسئلة والاستفسارات من الجمهور عبر الهاتف "0112792368 – تحويلة: 128"، وكذلك عن طريق حساب "تويتر" الخاص بالجمعية @cpaksa، وأيضًا من خلال البريد الإلكتروني info@cpa.org.sa .

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,105

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة