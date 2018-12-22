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برد الانصراف.. "المسند": الليل لن يأخذ من حصة النهار اليوم وغداً العكس

قال: أمس تعامدت الشمس على مدار الجدي وحصل الانقلاب الشتوي

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه بداية من اليوم يتوقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل.

وأضاف المسند، أن اليوم الأربعاء يوافق أول الجدي 1400 هجري شمسي، وهو دخول برد الانصراف ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

ولفت المسند، إلى أن أمس الثلاثاء 21 ديسمبر شهد تعامد الشمس على مدار الجدي وحصول الانقلاب الشتوي.

وتابع، أن كل عام يشهد اعتدالين وانقلابين، أولها الاعتدال الربيعي بتعامد الشمس على خط الاستواء في 20 أو 21 مارس، يليه الانقلاب الصيفي بتعامدها على مدار السرطان في 20 أو 21 يوليو، ثم الاعتدال الخريفي بتعامدها على خط الاستواء من جديد 22 أو 23 سبتمبر، قبل الانقلاب الشتوي بتعامدها على الجدي 21 أو 22 ديسمبر وهي تواريخ تخص نصف الكرة الشمالي وعكسها في الجنوبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برد الانصراف.. "المسند": الليل لن يأخذ من حصة النهار اليوم وغداً العكس
سبق

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه بداية من اليوم يتوقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل.

وأضاف المسند، أن اليوم الأربعاء يوافق أول الجدي 1400 هجري شمسي، وهو دخول برد الانصراف ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

ولفت المسند، إلى أن أمس الثلاثاء 21 ديسمبر شهد تعامد الشمس على مدار الجدي وحصول الانقلاب الشتوي.

وتابع، أن كل عام يشهد اعتدالين وانقلابين، أولها الاعتدال الربيعي بتعامد الشمس على خط الاستواء في 20 أو 21 مارس، يليه الانقلاب الصيفي بتعامدها على مدار السرطان في 20 أو 21 يوليو، ثم الاعتدال الخريفي بتعامدها على خط الاستواء من جديد 22 أو 23 سبتمبر، قبل الانقلاب الشتوي بتعامدها على الجدي 21 أو 22 ديسمبر وهي تواريخ تخص نصف الكرة الشمالي وعكسها في الجنوبي.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
12:24 PM

برد الانصراف.. "المسند": الليل لن يأخذ من حصة النهار اليوم وغداً العكس

قال: أمس تعامدت الشمس على مدار الجدي وحصل الانقلاب الشتوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه بداية من اليوم يتوقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل.

وأضاف المسند، أن اليوم الأربعاء يوافق أول الجدي 1400 هجري شمسي، وهو دخول برد الانصراف ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

ولفت المسند، إلى أن أمس الثلاثاء 21 ديسمبر شهد تعامد الشمس على مدار الجدي وحصول الانقلاب الشتوي.

وتابع، أن كل عام يشهد اعتدالين وانقلابين، أولها الاعتدال الربيعي بتعامد الشمس على خط الاستواء في 20 أو 21 مارس، يليه الانقلاب الصيفي بتعامدها على مدار السرطان في 20 أو 21 يوليو، ثم الاعتدال الخريفي بتعامدها على خط الاستواء من جديد 22 أو 23 سبتمبر، قبل الانقلاب الشتوي بتعامدها على الجدي 21 أو 22 ديسمبر وهي تواريخ تخص نصف الكرة الشمالي وعكسها في الجنوبي.

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