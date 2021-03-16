لص الاستراحات في قبضة شرطة القصيم .. اعترف بـ 24 جريمة

كان يستولي على ما تحتويه من شاشات وأجهزة حاسب وجوّالات

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على متهمٍ، سعودي الجنسية، في العقد الخامس من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورّطه في ارتكاب جرائم سرقة الاستراحات، والاستيلاء على ما تحتويه من شاشات تلفاز، وأجهزة حاسب آلي وهواتف جوّالة.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّ بارتكاب أربعٍ وعشرين جريمة، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.