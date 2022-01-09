"الأحرف يشتكون عليك".. هكذا بات "عثمان طه" واحداً من أعلام الخطاطين العرب

اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يُصدره مجمع الملك فهد ومُنِحَ الجنسية مؤخرًا

تتعدّد المواهب وتتعدّد الاهتمامات، وقد يتميّز أحد في تخصّص وينجح فيه، بل ويصل نجاحه لكل أقطار العالم، حتى يُصبح اسمًا لامعًا ويمتد أثره حتى تُورث الأرض ومن عليها.. تلك المقدمة تنطبق على خطاط المصحف الشريف الشيخ "عثمان طه" الذي سخّر موهبته في العناية بالمصحف الشريف، وأمضى وقتًا طويلًا في كتابته حتى تخصّص في ذلك، وبات عَلَمًا من أعلام الخطاطين العرب.

الشيخ "عثمان طه" خطاط سوري الأصل، ومقيم في المملكة، صدر أمر كريم مؤخرًا بمنحه الجنسية السعودية، واشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يُصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

"دارة الملك عبدالعزيز" التقت بالخطّاط الذي سخّر موهبته حتى انحناءات قصبته، والتواءات يراعه، متعة استأنس بمعاينتها القاصي والداني في جميع أصقاع الأرض، وحملت معانيها شفاءً لما في الصدور، من أطيب الكلم؛ كتاب الله تعالى.

الشيخ "طه" تحدّث عن موهبة الخط وكيفية كتابة المصحف الشريف، وقال حديث يدل على حرصه وعنايته بكتابة كلام الله وعن كونه بالأمر الكبير: "كان لدينا شيخ عالم يقول: "يوم القيامة أنت كخطاط الأحرف يشتكون عليك، لماذا كتبتَ هناك واواً أجمل مني.. لا يجب".. وأضاف: "لا بد أن تكون هناك عناية تامة لكل حرف، ولا بد لي كخطاط أن يكون لي بصمة معينة في الخط".