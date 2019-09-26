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"باركيندو": تحركات السعودية السريعة حدّت من تقلبات أسعار النفط

قال: "أوبك" تتوقع نمواً قوياً في الأمد الطويل للطلب وخصوصاً من النامية

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس: إن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت سوق النفط العالمية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

وأبلغ "باركيندو" مؤتمراً للطاقة في كازاخستان أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء "أوبك" وبقية مصدري النفط؛ نظراً لأن السعودية استعادت غالبية الإمدادات، مضيفاً أنهم "تجاوزوا" الحادث.

وأضاف: المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط، و"ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة".

ووفق ما نقلته "رويترز" قال "باركيندو": إن "أوبك" تتوقع نمواً قوياً في الأمد الطويل للطلب على النفط، وخاصة من الدول النامية.


وبالحديث عن المخاطر في المدى الأقصر، قال: إن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أنه في المجمل وبينما تشير بيانات النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ فإن هذه البيانات "غير مقلقة"، ولا تدل على وجود مؤشرات على الركود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"باركيندو": تحركات السعودية السريعة حدّت من تقلبات أسعار النفط
سبق

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس: إن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت سوق النفط العالمية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

وأبلغ "باركيندو" مؤتمراً للطاقة في كازاخستان أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء "أوبك" وبقية مصدري النفط؛ نظراً لأن السعودية استعادت غالبية الإمدادات، مضيفاً أنهم "تجاوزوا" الحادث.

وأضاف: المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط، و"ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة".

ووفق ما نقلته "رويترز" قال "باركيندو": إن "أوبك" تتوقع نمواً قوياً في الأمد الطويل للطلب على النفط، وخاصة من الدول النامية.


وبالحديث عن المخاطر في المدى الأقصر، قال: إن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أنه في المجمل وبينما تشير بيانات النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ فإن هذه البيانات "غير مقلقة"، ولا تدل على وجود مؤشرات على الركود.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:56 AM

"باركيندو": تحركات السعودية السريعة حدّت من تقلبات أسعار النفط

قال: "أوبك" تتوقع نمواً قوياً في الأمد الطويل للطلب وخصوصاً من النامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس: إن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت سوق النفط العالمية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

وأبلغ "باركيندو" مؤتمراً للطاقة في كازاخستان أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء "أوبك" وبقية مصدري النفط؛ نظراً لأن السعودية استعادت غالبية الإمدادات، مضيفاً أنهم "تجاوزوا" الحادث.

وأضاف: المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط، و"ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة".

ووفق ما نقلته "رويترز" قال "باركيندو": إن "أوبك" تتوقع نمواً قوياً في الأمد الطويل للطلب على النفط، وخاصة من الدول النامية.


وبالحديث عن المخاطر في المدى الأقصر، قال: إن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أنه في المجمل وبينما تشير بيانات النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ فإن هذه البيانات "غير مقلقة"، ولا تدل على وجود مؤشرات على الركود.

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