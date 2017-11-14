بريطانيا تعتقل شخصًا قدم من تركيا لتورطه في أعمال إرهابية
الشرطة ربطت بين توقيفه وسوريا
اعتقلت السلطات البريطاينة، اليوم (الخميس)؛ رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا في مطار هيثرو، بعد وصوله من تركيا؛ للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.
وبيّنت شرطة العاصمة لندن، في بيان نقلته "رويترز"؛ أن الرجل اعتقل للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية، مشيرة إلى أن الاعتقال مرتبط بسوريا.
اعتقال تركي
مطار هيثرو
لندن
بريطانيا تعتقل شخصًا قدم من تركيا لتورطه في أعمال إرهابية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-14
اعتقلت السلطات البريطاينة، اليوم (الخميس)؛ رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا في مطار هيثرو، بعد وصوله من تركيا؛ للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.
وبيّنت شرطة العاصمة لندن، في بيان نقلته "رويترز"؛ أن الرجل اعتقل للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية، مشيرة إلى أن الاعتقال مرتبط بسوريا.
14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
09:26 PM
بريطانيا تعتقل شخصًا قدم من تركيا لتورطه في أعمال إرهابية
الشرطة ربطت بين توقيفه وسوريا
اعتقلت السلطات البريطاينة، اليوم (الخميس)؛ رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا في مطار هيثرو، بعد وصوله من تركيا؛ للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.
وبيّنت شرطة العاصمة لندن، في بيان نقلته "رويترز"؛ أن الرجل اعتقل للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية، مشيرة إلى أن الاعتقال مرتبط بسوريا.