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مركز المبادرات في "مسك الخيرية" يختتم نسخته الثانية من مسَرِّعة "مسك 500"

تقدم خدمات الدعم والمساندة لمشاريع الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط

اختتم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أمس، نسخته الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" التي تقدم خدمات الدعم والمساندة لمشاريع الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار جهوده لدعم المشاريع الريادية.

وعقدت النسخة الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" بتنظيمٍ من مبادرة "مسك الابتكار"، التي يرعاها مركز المبادرات في مؤسسة "مسك الخيرية"، وتُعنَى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة إستراتيجية مع "500 ستارت أبز".

واحتوت النسخة الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" على برنامج دعم متكامل لرواد الأعمال استمرت لمدة ثلاثة أشهر، تحت إشراف نخبة من الموجّهين والخبراء الدوليين، وتضمنت سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، التي عمل في ظلها خبراء البرنامج ورواد الأعمال على اكتشاف مكامن القوة وعناصر النجاح في مشاريعهم، والعمل على إنمائها وتقويتها وتجاوز الصعوبات والعوائق التي قد تواجههم خلال مرحلة إطلاق المشروع.

يُذكر أن جميع مَن التحق بالمسرعة سيحصل على مبلغ 187 ألف ريال (50 ألف دولار)، بشرط أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، وعلى رأسها امتلاكه فريق عمل مؤهلاً لإدارة المشروع، ومنتَجاً في مجال التقنية أو مجالات أخرى مرتبطة به جاهزاً للعرض أو تم عرضه في الأسواق، علماً أن البرنامج تشرف عليه كبريات الشركات العالمية في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وتعمل مبادرة "مسك الابتكار" على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل، والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، بهدف تحويل مبادرات الأعمال إلى مشاريع ناجحة، ودعم الأفكار الخلّاقة بما يسهم في إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

مسك الخيرية مسك 500

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز المبادرات في "مسك الخيرية" يختتم نسخته الثانية من مسَرِّعة "مسك 500"
سبق

اختتم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أمس، نسخته الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" التي تقدم خدمات الدعم والمساندة لمشاريع الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار جهوده لدعم المشاريع الريادية.

وعقدت النسخة الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" بتنظيمٍ من مبادرة "مسك الابتكار"، التي يرعاها مركز المبادرات في مؤسسة "مسك الخيرية"، وتُعنَى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة إستراتيجية مع "500 ستارت أبز".

واحتوت النسخة الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" على برنامج دعم متكامل لرواد الأعمال استمرت لمدة ثلاثة أشهر، تحت إشراف نخبة من الموجّهين والخبراء الدوليين، وتضمنت سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، التي عمل في ظلها خبراء البرنامج ورواد الأعمال على اكتشاف مكامن القوة وعناصر النجاح في مشاريعهم، والعمل على إنمائها وتقويتها وتجاوز الصعوبات والعوائق التي قد تواجههم خلال مرحلة إطلاق المشروع.

يُذكر أن جميع مَن التحق بالمسرعة سيحصل على مبلغ 187 ألف ريال (50 ألف دولار)، بشرط أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، وعلى رأسها امتلاكه فريق عمل مؤهلاً لإدارة المشروع، ومنتَجاً في مجال التقنية أو مجالات أخرى مرتبطة به جاهزاً للعرض أو تم عرضه في الأسواق، علماً أن البرنامج تشرف عليه كبريات الشركات العالمية في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وتعمل مبادرة "مسك الابتكار" على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل، والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، بهدف تحويل مبادرات الأعمال إلى مشاريع ناجحة، ودعم الأفكار الخلّاقة بما يسهم في إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
08:51 AM

مركز المبادرات في "مسك الخيرية" يختتم نسخته الثانية من مسَرِّعة "مسك 500"

تقدم خدمات الدعم والمساندة لمشاريع الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أمس، نسخته الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" التي تقدم خدمات الدعم والمساندة لمشاريع الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار جهوده لدعم المشاريع الريادية.

وعقدت النسخة الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" بتنظيمٍ من مبادرة "مسك الابتكار"، التي يرعاها مركز المبادرات في مؤسسة "مسك الخيرية"، وتُعنَى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة إستراتيجية مع "500 ستارت أبز".

واحتوت النسخة الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" على برنامج دعم متكامل لرواد الأعمال استمرت لمدة ثلاثة أشهر، تحت إشراف نخبة من الموجّهين والخبراء الدوليين، وتضمنت سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، التي عمل في ظلها خبراء البرنامج ورواد الأعمال على اكتشاف مكامن القوة وعناصر النجاح في مشاريعهم، والعمل على إنمائها وتقويتها وتجاوز الصعوبات والعوائق التي قد تواجههم خلال مرحلة إطلاق المشروع.

يُذكر أن جميع مَن التحق بالمسرعة سيحصل على مبلغ 187 ألف ريال (50 ألف دولار)، بشرط أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، وعلى رأسها امتلاكه فريق عمل مؤهلاً لإدارة المشروع، ومنتَجاً في مجال التقنية أو مجالات أخرى مرتبطة به جاهزاً للعرض أو تم عرضه في الأسواق، علماً أن البرنامج تشرف عليه كبريات الشركات العالمية في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وتعمل مبادرة "مسك الابتكار" على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل، والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، بهدف تحويل مبادرات الأعمال إلى مشاريع ناجحة، ودعم الأفكار الخلّاقة بما يسهم في إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

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