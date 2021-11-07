النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتفاقية بين "استطلاعات الرأي" و"أداء" لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

للدعم الاستشاري بالمنهجيات المتعلقة بإدارة وقياس الأداء للمؤشرات والمبادرات

وقّع المركز السعودي لاستطلاعات الرأي والمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية "أداء" اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية وبناء القدرات بما يخدم المصلحة العامة.

ونصّت الاتفاقية -التي وقّعها كل من المدير العام للمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية أداء المهندس راشد بن عبدالله القعود ورئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور عبدالله بن صالح الحقيل- على تقديم الدعم المتبادل كل حسب اختصاصه، كالدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بإدارة وقياس الأداء للمؤشرات والمبادرات وقياس رضا المستفيدين، والدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بآلية تنفيذ الاستطلاعات وعمليات جمع البيانات والنماذج وإصدار التقارير.

كما نصّت الاتفاقية التي تأتي لتعزيز التعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف رؤية 2030، على تقديم الدعم في مجال التمكين والتدريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتفاقية بين "استطلاعات الرأي" و"أداء" لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
سبق

وقّع المركز السعودي لاستطلاعات الرأي والمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية "أداء" اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية وبناء القدرات بما يخدم المصلحة العامة.

ونصّت الاتفاقية -التي وقّعها كل من المدير العام للمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية أداء المهندس راشد بن عبدالله القعود ورئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور عبدالله بن صالح الحقيل- على تقديم الدعم المتبادل كل حسب اختصاصه، كالدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بإدارة وقياس الأداء للمؤشرات والمبادرات وقياس رضا المستفيدين، والدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بآلية تنفيذ الاستطلاعات وعمليات جمع البيانات والنماذج وإصدار التقارير.

كما نصّت الاتفاقية التي تأتي لتعزيز التعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف رؤية 2030، على تقديم الدعم في مجال التمكين والتدريب.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
04:32 PM

اتفاقية بين "استطلاعات الرأي" و"أداء" لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

للدعم الاستشاري بالمنهجيات المتعلقة بإدارة وقياس الأداء للمؤشرات والمبادرات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
81

وقّع المركز السعودي لاستطلاعات الرأي والمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية "أداء" اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية وبناء القدرات بما يخدم المصلحة العامة.

ونصّت الاتفاقية -التي وقّعها كل من المدير العام للمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية أداء المهندس راشد بن عبدالله القعود ورئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور عبدالله بن صالح الحقيل- على تقديم الدعم المتبادل كل حسب اختصاصه، كالدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بإدارة وقياس الأداء للمؤشرات والمبادرات وقياس رضا المستفيدين، والدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بآلية تنفيذ الاستطلاعات وعمليات جمع البيانات والنماذج وإصدار التقارير.

كما نصّت الاتفاقية التي تأتي لتعزيز التعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف رؤية 2030، على تقديم الدعم في مجال التمكين والتدريب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,168
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,013
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة