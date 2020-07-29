كورونا.. 375 إصابة في الإمارات والحصيلة في قطر 110.153

"الصحة" الكويتية أعلنت اليوم تسجيل 754 إصابة جديدة وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 754 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 65903 حالات، في حين سُجلت حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 444 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن عدد من يتلقى الرعاية الصحية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8992 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 786 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 56467 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم، تسجيل 375 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 59 ألفاً و921 حالة.

وقالت الوزارة، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليستقر عدد الوفيات جراء الفيروس عند 347 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 297 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 53 ألفاً و202 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 273 حالة إصابة وحالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الإصابات تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.

وأضافت "الصحة"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 246 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 106849 كما ارتفع عدد حالات الاصابة إلى 110.153.