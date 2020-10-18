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تحوي 909 آلاف منتج تجميلي مخالف.. الغذاء والدواء تغلق 4 مستودعات بجدة

الهيئة: غير مرخصة وتم استدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إغلاق 4 مستودعات غذائية مخالفة في جدة.

وقالت الهيئة موضحة: رصدت #الغذاء_والدواء من خلال جولاتها التفتيشية أربعة مستودعات غير مرخصة في #جدة تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية مخالفة بلغ عددها 909 آلاف، وتمت مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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تحوي 909 آلاف منتج تجميلي مخالف.. الغذاء والدواء تغلق 4 مستودعات بجدة
سبق

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إغلاق 4 مستودعات غذائية مخالفة في جدة.

وقالت الهيئة موضحة: رصدت #الغذاء_والدواء من خلال جولاتها التفتيشية أربعة مستودعات غير مرخصة في #جدة تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية مخالفة بلغ عددها 909 آلاف، وتمت مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
01:10 PM

تحوي 909 آلاف منتج تجميلي مخالف.. الغذاء والدواء تغلق 4 مستودعات بجدة

الهيئة: غير مرخصة وتم استدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إغلاق 4 مستودعات غذائية مخالفة في جدة.

وقالت الهيئة موضحة: رصدت #الغذاء_والدواء من خلال جولاتها التفتيشية أربعة مستودعات غير مرخصة في #جدة تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية مخالفة بلغ عددها 909 آلاف، وتمت مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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