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"إنفاذ" يُعلن 6 فرص عقارية بجدة بمساحات تتجاوز 680 ألف متر مربع

متنوعة من العقارات القيمة والنوعية ذات المواقع المتميزة والبعد الاستثماري

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، مزاد فرص التطوير الحضوري الذي يقام تحت إشرافه، حيث يعرض المزاد فرصاً عقارية كبرى في جدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ديسمبر الحالي.

ويعرض المزاد أكثر من 6 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيمة والنوعية وذات المواقع المتميزة ذات بعد استثماري، بمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 680 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية في واجهة جدة البحرية في حي الشاطئ، والفردوس، والساحل والبغدادية الغربية بجدة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع وطريقة المشاركة من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"إنفاذ" يُعلن 6 فرص عقارية بجدة بمساحات تتجاوز 680 ألف متر مربع
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، مزاد فرص التطوير الحضوري الذي يقام تحت إشرافه، حيث يعرض المزاد فرصاً عقارية كبرى في جدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ديسمبر الحالي.

ويعرض المزاد أكثر من 6 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيمة والنوعية وذات المواقع المتميزة ذات بعد استثماري، بمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 680 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية في واجهة جدة البحرية في حي الشاطئ، والفردوس، والساحل والبغدادية الغربية بجدة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع وطريقة المشاركة من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:39 AM

"إنفاذ" يُعلن 6 فرص عقارية بجدة بمساحات تتجاوز 680 ألف متر مربع

متنوعة من العقارات القيمة والنوعية ذات المواقع المتميزة والبعد الاستثماري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، مزاد فرص التطوير الحضوري الذي يقام تحت إشرافه، حيث يعرض المزاد فرصاً عقارية كبرى في جدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ديسمبر الحالي.

ويعرض المزاد أكثر من 6 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيمة والنوعية وذات المواقع المتميزة ذات بعد استثماري، بمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 680 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية في واجهة جدة البحرية في حي الشاطئ، والفردوس، والساحل والبغدادية الغربية بجدة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع وطريقة المشاركة من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

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