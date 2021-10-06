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الأرصاد الجوية اليمنية: إعصار "شاهين" يهدد 6 محافظات في البلاد

رطوبة وأمطار شديدة الغزارة وعواصف رعدية

أعلنت الأرصاد الجوية اليمنية، أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر 6 محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار "شاهين".

وقال "مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر" التابع لهيئة الأرصاد الجوية في عدن، في نشرة تحذيرية عبر صفحة الهيئة على "فيسبوك": إنه "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، يُتوقع تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلّفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد".

وأضاف أن "التوقعات تشير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات: (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، والضالع)، وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوبًا حتى صعدة شمالًا".

وتابع أن "من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت ثم على محافظات: (شبوة، ومأرب، والجوف)".

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الأرصاد الجوية اليمنية: إعصار "شاهين" يهدد 6 محافظات في البلاد
سبق

أعلنت الأرصاد الجوية اليمنية، أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر 6 محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار "شاهين".

وقال "مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر" التابع لهيئة الأرصاد الجوية في عدن، في نشرة تحذيرية عبر صفحة الهيئة على "فيسبوك": إنه "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، يُتوقع تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلّفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد".

وأضاف أن "التوقعات تشير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات: (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، والضالع)، وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوبًا حتى صعدة شمالًا".

وتابع أن "من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت ثم على محافظات: (شبوة، ومأرب، والجوف)".

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:32 AM

الأرصاد الجوية اليمنية: إعصار "شاهين" يهدد 6 محافظات في البلاد

رطوبة وأمطار شديدة الغزارة وعواصف رعدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأرصاد الجوية اليمنية، أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر 6 محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار "شاهين".

وقال "مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر" التابع لهيئة الأرصاد الجوية في عدن، في نشرة تحذيرية عبر صفحة الهيئة على "فيسبوك": إنه "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، يُتوقع تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلّفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد".

وأضاف أن "التوقعات تشير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات: (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، والضالع)، وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوبًا حتى صعدة شمالًا".

وتابع أن "من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت ثم على محافظات: (شبوة، ومأرب، والجوف)".

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