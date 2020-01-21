النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ظهران الجنوب.. إقرار مشروع السوق القديم وإنشاء مشاتل لنبات القرض

ناقش ميزانية بلدية المحافظة للعام المالي 1441-1442هـ

أقرّ مجلس بلدي محافظة ظهران الجنوب، تشغيل مشروع السوق القديم، وإنشاء مشاتل لنبات القرض.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الحادية والستين من دورته الثالثة، اليوم، بمقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان الوادعي، وحضور أعضاء المجلس.

وتضمّن جدول الأعمال مناقشة وإقرار خطة المجلس للعامين القادمين، ومناقشة ميزانية البلدية للعام المالي 1441-1442هـ.

وقال "الوادعي": إن خطة المجلس تقوم على ضرورة تفعيل العمل الميداني، وتكثيف الجولات على المشاريع الجاري تنفيذها، والتواصل مع الجمهور بعقد لقاءات مفتوحة معهم وأثناء الجولات على الأحياء والقرى، والأخذ بمطالبهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار؛ للارتقاء بالعمل البلدي كونهم شركاء للنجاح والتنمية المستدامة.

وأضاف أن المجلس أصدر قرارًا بضرورة البدء في تشغيل مشروع السوق القديم بأسعار مناسبة لترغيب المستثمرين لتشغيل جميع أقسامه.

ولفت إلى مقترح لتفعيل الشراكة المجتمعية مع شركة "أرامكو" في إقامة مشاتل لزراعة نبات القرض في جنوب وشمال المحافظة، للحفاظ عليه من الانقراض، وتشجيع الأهالي على استزراعه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ظهران الجنوب.. إقرار مشروع السوق القديم وإنشاء مشاتل لنبات القرض
سبق

أقرّ مجلس بلدي محافظة ظهران الجنوب، تشغيل مشروع السوق القديم، وإنشاء مشاتل لنبات القرض.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الحادية والستين من دورته الثالثة، اليوم، بمقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان الوادعي، وحضور أعضاء المجلس.

وتضمّن جدول الأعمال مناقشة وإقرار خطة المجلس للعامين القادمين، ومناقشة ميزانية البلدية للعام المالي 1441-1442هـ.

وقال "الوادعي": إن خطة المجلس تقوم على ضرورة تفعيل العمل الميداني، وتكثيف الجولات على المشاريع الجاري تنفيذها، والتواصل مع الجمهور بعقد لقاءات مفتوحة معهم وأثناء الجولات على الأحياء والقرى، والأخذ بمطالبهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار؛ للارتقاء بالعمل البلدي كونهم شركاء للنجاح والتنمية المستدامة.

وأضاف أن المجلس أصدر قرارًا بضرورة البدء في تشغيل مشروع السوق القديم بأسعار مناسبة لترغيب المستثمرين لتشغيل جميع أقسامه.

ولفت إلى مقترح لتفعيل الشراكة المجتمعية مع شركة "أرامكو" في إقامة مشاتل لزراعة نبات القرض في جنوب وشمال المحافظة، للحفاظ عليه من الانقراض، وتشجيع الأهالي على استزراعه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
05:59 PM

ظهران الجنوب.. إقرار مشروع السوق القديم وإنشاء مشاتل لنبات القرض

ناقش ميزانية بلدية المحافظة للعام المالي 1441-1442هـ

A A A
بندر آل عوض - ظهران الجنوب
0
210

أقرّ مجلس بلدي محافظة ظهران الجنوب، تشغيل مشروع السوق القديم، وإنشاء مشاتل لنبات القرض.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الحادية والستين من دورته الثالثة، اليوم، بمقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان الوادعي، وحضور أعضاء المجلس.

وتضمّن جدول الأعمال مناقشة وإقرار خطة المجلس للعامين القادمين، ومناقشة ميزانية البلدية للعام المالي 1441-1442هـ.

وقال "الوادعي": إن خطة المجلس تقوم على ضرورة تفعيل العمل الميداني، وتكثيف الجولات على المشاريع الجاري تنفيذها، والتواصل مع الجمهور بعقد لقاءات مفتوحة معهم وأثناء الجولات على الأحياء والقرى، والأخذ بمطالبهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار؛ للارتقاء بالعمل البلدي كونهم شركاء للنجاح والتنمية المستدامة.

وأضاف أن المجلس أصدر قرارًا بضرورة البدء في تشغيل مشروع السوق القديم بأسعار مناسبة لترغيب المستثمرين لتشغيل جميع أقسامه.

ولفت إلى مقترح لتفعيل الشراكة المجتمعية مع شركة "أرامكو" في إقامة مشاتل لزراعة نبات القرض في جنوب وشمال المحافظة، للحفاظ عليه من الانقراض، وتشجيع الأهالي على استزراعه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,135
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,105
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,535
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,181

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة