ارتفاع قياسي جديد بروسيا.. 1459 إصابة بكورونا والحصيلة تتجاوز 10 آلاف

مركز العمليات: رصدت في 50 منطقة من أصل المناطق الـ81 الموبوءة بالفيروس

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، عن ارتفاع قياسي جديد بإصابات كورونا؛ حيث تم تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 10131 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له: إن الإصابات الجديدة التي بلغت نسبة زيادتها اليومية 16.8%، رصدت في 50 منطقة من أصل المناطق الـ81 الموبوءة بكورونا؛ بينما لا تزال 4 مناطق خالية من العدوى.

وأضاف البيان -بحسب "روسيا اليوم"- أنه تم خلال اليوم الماضي تسجيل 13 وفيات بالفيروس؛ لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 76، وتماثل للشفاء 118 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 689 شخصًا.

ورُصدت معظم الإصابات والوفيات الجديدة وكذلك حالات الشفاء في العاصمة موسكو ومقاطعة موسكو.