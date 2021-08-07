النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها

عبر مقطع فيديو جديد

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطن في مكة المكرمة؛ أنزل زوجته من سيارته وضربها بحجر، ثم دهسها بالسيارة؛ ما نتج منه وفاتها.

وتضمن الفيديو القبض على خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية في جدة؛ تهجموا على منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية محاولين اقتحامه.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على (16) شخصًا من الجنسية اليمنية وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض؛ ارتكبوا عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في طلب مساعدات مالية، واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج السعودية، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ(768.195) ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة؛ ارتكبوا (38) جريمة، تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم. وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (500.000) ريال.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطنَيْن في حائل؛ ظهرا عبر مقطع فيديو، وأحدهما مصاب بفيروس كورونا، ويتجول في أحد المجمعات التجارية مخالفًا بذلك تعليمات العزل والحجر الصحي، فيما وثَّق الآخر ذلك ونشره.

ولفت الفيديو كذلك إلى القبض على ثلاثة مواطنين في تبوك؛ اعتدوا على مقيم داخل مركبته بعد توقُّفه، وسلبوه مبلغًا ماليًّا وهاتفَيْن متنقلَيْن، وسرقوا المركبة قبل أن يهربوا من الموقع.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطن في جازان؛ أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية؛ ارتكبا جرائم تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفتهم أرقامهم السرية. وبلغ ما تم سحبه (66.000) ريال.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ ارتكبا خمس جرائم، تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدرت قيمتها بمبلغ (150.000) ريال.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطن في مكة المكرمة؛ أنزل زوجته من سيارته وضربها بحجر، ثم دهسها بالسيارة؛ ما نتج منه وفاتها.

وتضمن الفيديو القبض على خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية في جدة؛ تهجموا على منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية محاولين اقتحامه.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على (16) شخصًا من الجنسية اليمنية وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض؛ ارتكبوا عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في طلب مساعدات مالية، واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج السعودية، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ(768.195) ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة؛ ارتكبوا (38) جريمة، تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم. وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (500.000) ريال.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطنَيْن في حائل؛ ظهرا عبر مقطع فيديو، وأحدهما مصاب بفيروس كورونا، ويتجول في أحد المجمعات التجارية مخالفًا بذلك تعليمات العزل والحجر الصحي، فيما وثَّق الآخر ذلك ونشره.

ولفت الفيديو كذلك إلى القبض على ثلاثة مواطنين في تبوك؛ اعتدوا على مقيم داخل مركبته بعد توقُّفه، وسلبوه مبلغًا ماليًّا وهاتفَيْن متنقلَيْن، وسرقوا المركبة قبل أن يهربوا من الموقع.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطن في جازان؛ أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية؛ ارتكبا جرائم تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفتهم أرقامهم السرية. وبلغ ما تم سحبه (66.000) ريال.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ ارتكبا خمس جرائم، تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدرت قيمتها بمبلغ (150.000) ريال.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:48 PM

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها

عبر مقطع فيديو جديد

A A A
ذياب الشمري - الرياض
5
1,878

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطن في مكة المكرمة؛ أنزل زوجته من سيارته وضربها بحجر، ثم دهسها بالسيارة؛ ما نتج منه وفاتها.

وتضمن الفيديو القبض على خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية في جدة؛ تهجموا على منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية محاولين اقتحامه.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على (16) شخصًا من الجنسية اليمنية وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض؛ ارتكبوا عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في طلب مساعدات مالية، واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج السعودية، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ(768.195) ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة؛ ارتكبوا (38) جريمة، تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم. وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (500.000) ريال.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطنَيْن في حائل؛ ظهرا عبر مقطع فيديو، وأحدهما مصاب بفيروس كورونا، ويتجول في أحد المجمعات التجارية مخالفًا بذلك تعليمات العزل والحجر الصحي، فيما وثَّق الآخر ذلك ونشره.

ولفت الفيديو كذلك إلى القبض على ثلاثة مواطنين في تبوك؛ اعتدوا على مقيم داخل مركبته بعد توقُّفه، وسلبوه مبلغًا ماليًّا وهاتفَيْن متنقلَيْن، وسرقوا المركبة قبل أن يهربوا من الموقع.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطن في جازان؛ أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية؛ ارتكبا جرائم تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفتهم أرقامهم السرية. وبلغ ما تم سحبه (66.000) ريال.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ ارتكبا خمس جرائم، تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدرت قيمتها بمبلغ (150.000) ريال.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,485
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة