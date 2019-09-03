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"مقربش" مساعدًا لمدير عام "صحة جازان" للخدمات العلاجية

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، قرارًا بتكليف الدكتور هادي بن محمد مقربش، لتولي منصب مساعد المدير العام للخدمات العلاجية لمدة عام.
وأعرب الدكتور هادي مقربش، عن شكره لمدير عام "صحة جازان" على هذه الثقة الغالية؛ داعيًا الله عز وجل، أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يوفقه لتقديم ما يمكنه لخدمة هذا الوطن.

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"مقربش" مساعدًا لمدير عام "صحة جازان" للخدمات العلاجية
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، قرارًا بتكليف الدكتور هادي بن محمد مقربش، لتولي منصب مساعد المدير العام للخدمات العلاجية لمدة عام.
وأعرب الدكتور هادي مقربش، عن شكره لمدير عام "صحة جازان" على هذه الثقة الغالية؛ داعيًا الله عز وجل، أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يوفقه لتقديم ما يمكنه لخدمة هذا الوطن.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
10:09 AM

"مقربش" مساعدًا لمدير عام "صحة جازان" للخدمات العلاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، قرارًا بتكليف الدكتور هادي بن محمد مقربش، لتولي منصب مساعد المدير العام للخدمات العلاجية لمدة عام.
وأعرب الدكتور هادي مقربش، عن شكره لمدير عام "صحة جازان" على هذه الثقة الغالية؛ داعيًا الله عز وجل، أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يوفقه لتقديم ما يمكنه لخدمة هذا الوطن.

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