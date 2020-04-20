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عمالة آسيوية تذبح الدجاج قرب مدرسة مخصصة سكناً لهم بجدة

يستدعي تدخل الجهات المعنية لمحاسبتهم

أظهر مقطع "فيديو" متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عمالة آسيوية، يذبحون دجاجًا بالقرب من مدخل إحدى المدارس المخصصة لهم كسكن، في منظر مقزز يستدعي تدخل الجهات المعنية لمحاسبتهم.

وأظهر المقطع انفعال مصوره، على قيام عمالة آسيوية تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة، بذبح دجاج على مدخل مدرسة بحي النزلة، جنوب جدة، وبجوار حاوية نظافة في منظر مقزز، دون مراعاة احترازات حماية المواطنين والمقيمين من الأوبئة، ومن ضمنها وضعهم في مدارس.

وطالب متداولو المقطع بمحاسبة هؤلاء العمالة على ما قاموا به دون اهتمام لما تقوم به الجهات المعنية من جهود كبيرة وجبارة لحماية المواطنين والمقيمين في ظل الأوضاع الراهنة، داعين في الوقت نفسه بتثقيفهم لعدم الوقوع في مثل هذه السلوكيات.

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عمالة آسيوية تذبح الدجاج قرب مدرسة مخصصة سكناً لهم بجدة
سبق

أظهر مقطع "فيديو" متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عمالة آسيوية، يذبحون دجاجًا بالقرب من مدخل إحدى المدارس المخصصة لهم كسكن، في منظر مقزز يستدعي تدخل الجهات المعنية لمحاسبتهم.

وأظهر المقطع انفعال مصوره، على قيام عمالة آسيوية تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة، بذبح دجاج على مدخل مدرسة بحي النزلة، جنوب جدة، وبجوار حاوية نظافة في منظر مقزز، دون مراعاة احترازات حماية المواطنين والمقيمين من الأوبئة، ومن ضمنها وضعهم في مدارس.

وطالب متداولو المقطع بمحاسبة هؤلاء العمالة على ما قاموا به دون اهتمام لما تقوم به الجهات المعنية من جهود كبيرة وجبارة لحماية المواطنين والمقيمين في ظل الأوضاع الراهنة، داعين في الوقت نفسه بتثقيفهم لعدم الوقوع في مثل هذه السلوكيات.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:52 PM

عمالة آسيوية تذبح الدجاج قرب مدرسة مخصصة سكناً لهم بجدة

يستدعي تدخل الجهات المعنية لمحاسبتهم

A A A
سعود الدعجاني - جدة
16
7,744

أظهر مقطع "فيديو" متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عمالة آسيوية، يذبحون دجاجًا بالقرب من مدخل إحدى المدارس المخصصة لهم كسكن، في منظر مقزز يستدعي تدخل الجهات المعنية لمحاسبتهم.

وأظهر المقطع انفعال مصوره، على قيام عمالة آسيوية تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة، بذبح دجاج على مدخل مدرسة بحي النزلة، جنوب جدة، وبجوار حاوية نظافة في منظر مقزز، دون مراعاة احترازات حماية المواطنين والمقيمين من الأوبئة، ومن ضمنها وضعهم في مدارس.

وطالب متداولو المقطع بمحاسبة هؤلاء العمالة على ما قاموا به دون اهتمام لما تقوم به الجهات المعنية من جهود كبيرة وجبارة لحماية المواطنين والمقيمين في ظل الأوضاع الراهنة، داعين في الوقت نفسه بتثقيفهم لعدم الوقوع في مثل هذه السلوكيات.

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