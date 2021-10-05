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انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

"العنزي": تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والإلكترونية

انطلقت في جمهورية باكستان اليوم, مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر-13"، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية لأول مرة في سلسلة تمارين نسيم البحر.
وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن مناورات نسيم البحر-13 تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام وسيتم تنفيذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وكذلك تدريبات على ظهر السفن أثناء الإبحار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والصواريخ للسفن البحرية ومقاتلات القوات الجوية.
وتأتي مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع أف 15 إس إي وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية وكانت إضافة كبيرة للتمرين وذلك لقيامها بالمهام الجوية المطلوبة لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك المشاركة في مسرح عملياتها في بحر العرب.
الجدير بالذكر أن مساندة القوات الجوية في تمرين نسيم البحر -13 هي للتدريب على تعزيز ودعم للإستراتيجية البحرية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب.

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انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية
سبق

انطلقت في جمهورية باكستان اليوم, مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر-13"، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية لأول مرة في سلسلة تمارين نسيم البحر.
وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن مناورات نسيم البحر-13 تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام وسيتم تنفيذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وكذلك تدريبات على ظهر السفن أثناء الإبحار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والصواريخ للسفن البحرية ومقاتلات القوات الجوية.
وتأتي مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع أف 15 إس إي وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية وكانت إضافة كبيرة للتمرين وذلك لقيامها بالمهام الجوية المطلوبة لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك المشاركة في مسرح عملياتها في بحر العرب.
الجدير بالذكر أن مساندة القوات الجوية في تمرين نسيم البحر -13 هي للتدريب على تعزيز ودعم للإستراتيجية البحرية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
06:47 PM

انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

"العنزي": تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت في جمهورية باكستان اليوم, مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر-13"، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية لأول مرة في سلسلة تمارين نسيم البحر.
وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن مناورات نسيم البحر-13 تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام وسيتم تنفيذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وكذلك تدريبات على ظهر السفن أثناء الإبحار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والصواريخ للسفن البحرية ومقاتلات القوات الجوية.
وتأتي مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع أف 15 إس إي وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية وكانت إضافة كبيرة للتمرين وذلك لقيامها بالمهام الجوية المطلوبة لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك المشاركة في مسرح عملياتها في بحر العرب.
الجدير بالذكر أن مساندة القوات الجوية في تمرين نسيم البحر -13 هي للتدريب على تعزيز ودعم للإستراتيجية البحرية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب.

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