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بسبب "كورونا".. الرئيس الفلسطيني يعلن "الطوارئ" في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس الخميس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المرسوم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

فيروس كورونا الجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين

الرئيسية/ أخبار العالم

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بسبب "كورونا".. الرئيس الفلسطيني يعلن "الطوارئ" في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر
سبق

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس الخميس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المرسوم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:04 AM

بسبب "كورونا".. الرئيس الفلسطيني يعلن "الطوارئ" في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس الخميس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المرسوم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

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