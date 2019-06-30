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"الرميحي": الإعلام القطري ينشئ حسابات وهمية تحمل صور قادة ورموز الخليج لضرب وحدتنا الوطنية

مؤكدًا أن الشعوب الخليجية ترفض إساءات الدوحة

أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن المنهجية التي يتبعها النظام القطري في الإساءة لكل ما هو خليجي وعربي باتت مكشوفة ولا تلقى إلا الرفض والسخط من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار "الرميحي" إلى أنه تم رصد شبكة من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تُدار من قطر وترتبط بوسائل إعلام النظام القطري، تحمل صورًا ومعلومات وبيانات لقادة ورموز دول الخليج العربية، بهدف شق صف الوحدة الخليجية وضرب الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة وخلط الأوراق ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد "الرميحي" على أن النظام القطري ينتهج ومنذ أكثر من 20 عامًا سياسة عدائية رخيصة لا تريد خيرًا للمنطقة، يعتمد فيها على مجموعة من المرتزقة لتنفيذ أجنداته الهدامة في استهداف أركان الوحدة الخليجية والمنظومة الجامعة لدول المنطقة، في انتهاك صارخ لأواصر الأخوة ووشائج القربى وما يجمع بين أبناء الخليج العربي من علاقات استثنائية، يسعى النظام القطري دائمًا لضربها والإساءة إليها بشتى السبل، مؤكدًا أن الشعوب الخليجية الواحدة كانت وستظل رافضة لتلك السياسات القطرية، التي تسعى لهدم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني أن قادة ورموز دول الخليج العربي لها من المكانة والتقدير الكبيرين لدى أبناء دول الخليج العربية، ما يسمو بها فوق أي إساءة مغرضة يتبناها النظام القطري وإعلامه المشبوه، مضيفًا أن كل تلك المحاولات القطرية الهدامة لن يكتب لها النجاح في ظل الالتفاف الشعبي الخليجي حول قياداته الحكيمة.

وأهاب "الرميحي" بمواطني مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء ما تروج له تلك الحسابات المشبوهة من إشاعات مغرضة وأفكار مسمومة، تسعى لتحقيق أهداف النظام القطري في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرميحي": الإعلام القطري ينشئ حسابات وهمية تحمل صور قادة ورموز الخليج لضرب وحدتنا الوطنية
سبق

أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن المنهجية التي يتبعها النظام القطري في الإساءة لكل ما هو خليجي وعربي باتت مكشوفة ولا تلقى إلا الرفض والسخط من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار "الرميحي" إلى أنه تم رصد شبكة من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تُدار من قطر وترتبط بوسائل إعلام النظام القطري، تحمل صورًا ومعلومات وبيانات لقادة ورموز دول الخليج العربية، بهدف شق صف الوحدة الخليجية وضرب الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة وخلط الأوراق ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد "الرميحي" على أن النظام القطري ينتهج ومنذ أكثر من 20 عامًا سياسة عدائية رخيصة لا تريد خيرًا للمنطقة، يعتمد فيها على مجموعة من المرتزقة لتنفيذ أجنداته الهدامة في استهداف أركان الوحدة الخليجية والمنظومة الجامعة لدول المنطقة، في انتهاك صارخ لأواصر الأخوة ووشائج القربى وما يجمع بين أبناء الخليج العربي من علاقات استثنائية، يسعى النظام القطري دائمًا لضربها والإساءة إليها بشتى السبل، مؤكدًا أن الشعوب الخليجية الواحدة كانت وستظل رافضة لتلك السياسات القطرية، التي تسعى لهدم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني أن قادة ورموز دول الخليج العربي لها من المكانة والتقدير الكبيرين لدى أبناء دول الخليج العربية، ما يسمو بها فوق أي إساءة مغرضة يتبناها النظام القطري وإعلامه المشبوه، مضيفًا أن كل تلك المحاولات القطرية الهدامة لن يكتب لها النجاح في ظل الالتفاف الشعبي الخليجي حول قياداته الحكيمة.

وأهاب "الرميحي" بمواطني مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء ما تروج له تلك الحسابات المشبوهة من إشاعات مغرضة وأفكار مسمومة، تسعى لتحقيق أهداف النظام القطري في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
07:02 PM

"الرميحي": الإعلام القطري ينشئ حسابات وهمية تحمل صور قادة ورموز الخليج لضرب وحدتنا الوطنية

مؤكدًا أن الشعوب الخليجية ترفض إساءات الدوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن المنهجية التي يتبعها النظام القطري في الإساءة لكل ما هو خليجي وعربي باتت مكشوفة ولا تلقى إلا الرفض والسخط من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار "الرميحي" إلى أنه تم رصد شبكة من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تُدار من قطر وترتبط بوسائل إعلام النظام القطري، تحمل صورًا ومعلومات وبيانات لقادة ورموز دول الخليج العربية، بهدف شق صف الوحدة الخليجية وضرب الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة وخلط الأوراق ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد "الرميحي" على أن النظام القطري ينتهج ومنذ أكثر من 20 عامًا سياسة عدائية رخيصة لا تريد خيرًا للمنطقة، يعتمد فيها على مجموعة من المرتزقة لتنفيذ أجنداته الهدامة في استهداف أركان الوحدة الخليجية والمنظومة الجامعة لدول المنطقة، في انتهاك صارخ لأواصر الأخوة ووشائج القربى وما يجمع بين أبناء الخليج العربي من علاقات استثنائية، يسعى النظام القطري دائمًا لضربها والإساءة إليها بشتى السبل، مؤكدًا أن الشعوب الخليجية الواحدة كانت وستظل رافضة لتلك السياسات القطرية، التي تسعى لهدم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني أن قادة ورموز دول الخليج العربي لها من المكانة والتقدير الكبيرين لدى أبناء دول الخليج العربية، ما يسمو بها فوق أي إساءة مغرضة يتبناها النظام القطري وإعلامه المشبوه، مضيفًا أن كل تلك المحاولات القطرية الهدامة لن يكتب لها النجاح في ظل الالتفاف الشعبي الخليجي حول قياداته الحكيمة.

وأهاب "الرميحي" بمواطني مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء ما تروج له تلك الحسابات المشبوهة من إشاعات مغرضة وأفكار مسمومة، تسعى لتحقيق أهداف النظام القطري في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

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