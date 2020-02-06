"منزلاوي" يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها ‫فلسطين في مجلس الأمن

في اجتماع المجموعة العربية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس، في اجتماع المجموعة العربية الذي ترأسه المندوب الدائم لجمهورية العراق الشقيقة السفير محمد حسين بحر العلوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع، استعراضُ القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وأهمها القضية الفلسطينية، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية.

وأحاط المندوب الدائم لدولة فلسطين الشقيقة الوزير رياض منصور، في بداية الاجتماع، السفراء العرب بموقف فلسطين الرافض جملة وتفصيلًا لخطة السلام الأمريكية، عادًّا إياها انتهاكًا صارخًا للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتقويضًا للجهود الدولية للسلام، وانتهاكًا للقوانين والمعاهدات الدولية، ومُهيبًا بالدول العربية مساندة فلسطين في تحركاتها الدولية.

وأشاد الوزير "منصور" في كلمته، بالموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية في مناصرة القضية الفلسطينية، وما أعربت عنه من مساندتها لما يرتضيه الشعب الفلسطيني وقيادته؛ مستشهدًا بما عبر عنه معالي المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله المعلمي بأن المملكة العربية السعودية تقبل ما يقبله ويرتضيه الشعب الفلسطيني وترفض ما يرفضه الفلسطينيون.

وأكد نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، في مداخلته على موقف ‫المملكة العربية السعودية الثابت والتاريخي في نصرة ‫القضية الفلسطينية، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وعن دعمها للإجماع العربي المساند لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة ‫فلسطين الشقيقة في ‫مجلس الأمن.

حضر الاجتماع عضو الوفد الدائم المكلفة بإدارة قسم المنظمات الدولية بالإنابة السكرتير أول سارة عاشور.