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تحذير للحوامل: هذا الأمر الشائع يتسبب في ولادة مبتسرة

مركز ألماني متخصص نصَح بتأجيله لما بعد الحمل والرضاعة

حذّر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل؛ خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

وأوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أضاف المركز أن مواد التبييض قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة (ولادة الطفل حيًّا قبل استكماله 37 أسبوعًا من الحمل).

ونصح المركز بإرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتيْ الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيدًا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.

تحذير للحوامل تبييض الأسنان

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تحذير للحوامل: هذا الأمر الشائع يتسبب في ولادة مبتسرة
سبق

حذّر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل؛ خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

وأوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أضاف المركز أن مواد التبييض قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة (ولادة الطفل حيًّا قبل استكماله 37 أسبوعًا من الحمل).

ونصح المركز بإرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتيْ الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيدًا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:46 AM

تحذير للحوامل: هذا الأمر الشائع يتسبب في ولادة مبتسرة

مركز ألماني متخصص نصَح بتأجيله لما بعد الحمل والرضاعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل؛ خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

وأوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أضاف المركز أن مواد التبييض قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة (ولادة الطفل حيًّا قبل استكماله 37 أسبوعًا من الحمل).

ونصح المركز بإرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتيْ الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيدًا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.

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