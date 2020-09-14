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"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

وعادت المعارض والمؤتمرات.. تسجيل إلكتروني والزيارة 3 ساعات والبداية من هذا التاريخ

131 إجراء احترازيًّا

كشف البروتوكول الخاص بإعادة أنشطة المعارض والمؤتمرات الصادر من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن مواعيد عودة نشاط الفعاليات التجارية والمؤتمرات في المملكة؛ حيث أوضح البروتوكول أن المرحلة الأولى بدأت من 12 سبتمبر 2020، وتليها المرحلة الثانية وفقًا لنجاح المرحلة الأولى التي تتمثل في أنشطة تستوعب 50 زائرًا، وتتصاعد وفق آليات الاحترازات في المراحل اللاحقة؛ تماشيًا مع البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمعارض التي تتماشى مع الأنظمة الدولية من ناحية المسافات بين الأشخاص، وكذلك المقاعد سواء في المعارض أو المؤتمرات، ويدعم تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات القطاع السياحي والاقتصادي، وضمن بنود البروتوكول، قيام الزائر بالتسجيل الإلكتروني لتحديد الوقت المناسب للزيارة الالتزام بالتباعد كما حددت الزيارات والتجول 3 ساعات فقط.

ويشمل البروتوكول أيضًا ما يلي:

- 32 إجراء ومسؤولية تخص جميع المشاركين والمنظمين والعارضين.

- 31 إجراء خاصًّا بالمنظمين.

- 26 إجراء يخص المنشأة التي يقام فيها المعرض أو المؤتمر.

- 13 إجراء يخص الموردين من ديكورات وأدوات وهياكل وغيرها.

- 15 إجراء يخص العارضين سواء المحليين أو الدوليين.

- 14 إجراء يخص الزوار.

وتعتبر المعارض واحدة من دعائم الترويج لكثير من الأنشطة مثل التجهيزات الدعائية والديكور والصوتيات والشاشات والفنادق ووكالات السفر والطيران، وقد لجأت الشركات إلى المعارض

الافتراضية بعد انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي تفاديًا لمخاطر الاختلاط وتقليل التكاليف والمساعدة في تقليل الخسائر الهائلة التي أصابت اقتصاد العالم.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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وعادت المعارض والمؤتمرات.. تسجيل إلكتروني والزيارة 3 ساعات والبداية من هذا التاريخ
سبق

كشف البروتوكول الخاص بإعادة أنشطة المعارض والمؤتمرات الصادر من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن مواعيد عودة نشاط الفعاليات التجارية والمؤتمرات في المملكة؛ حيث أوضح البروتوكول أن المرحلة الأولى بدأت من 12 سبتمبر 2020، وتليها المرحلة الثانية وفقًا لنجاح المرحلة الأولى التي تتمثل في أنشطة تستوعب 50 زائرًا، وتتصاعد وفق آليات الاحترازات في المراحل اللاحقة؛ تماشيًا مع البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمعارض التي تتماشى مع الأنظمة الدولية من ناحية المسافات بين الأشخاص، وكذلك المقاعد سواء في المعارض أو المؤتمرات، ويدعم تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات القطاع السياحي والاقتصادي، وضمن بنود البروتوكول، قيام الزائر بالتسجيل الإلكتروني لتحديد الوقت المناسب للزيارة الالتزام بالتباعد كما حددت الزيارات والتجول 3 ساعات فقط.

ويشمل البروتوكول أيضًا ما يلي:

- 32 إجراء ومسؤولية تخص جميع المشاركين والمنظمين والعارضين.

- 31 إجراء خاصًّا بالمنظمين.

- 26 إجراء يخص المنشأة التي يقام فيها المعرض أو المؤتمر.

- 13 إجراء يخص الموردين من ديكورات وأدوات وهياكل وغيرها.

- 15 إجراء يخص العارضين سواء المحليين أو الدوليين.

- 14 إجراء يخص الزوار.

وتعتبر المعارض واحدة من دعائم الترويج لكثير من الأنشطة مثل التجهيزات الدعائية والديكور والصوتيات والشاشات والفنادق ووكالات السفر والطيران، وقد لجأت الشركات إلى المعارض

الافتراضية بعد انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي تفاديًا لمخاطر الاختلاط وتقليل التكاليف والمساعدة في تقليل الخسائر الهائلة التي أصابت اقتصاد العالم.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
02:15 PM

وعادت المعارض والمؤتمرات.. تسجيل إلكتروني والزيارة 3 ساعات والبداية من هذا التاريخ

131 إجراء احترازيًّا

A A A
خالد خليل - الرياض
0
576

كشف البروتوكول الخاص بإعادة أنشطة المعارض والمؤتمرات الصادر من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن مواعيد عودة نشاط الفعاليات التجارية والمؤتمرات في المملكة؛ حيث أوضح البروتوكول أن المرحلة الأولى بدأت من 12 سبتمبر 2020، وتليها المرحلة الثانية وفقًا لنجاح المرحلة الأولى التي تتمثل في أنشطة تستوعب 50 زائرًا، وتتصاعد وفق آليات الاحترازات في المراحل اللاحقة؛ تماشيًا مع البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمعارض التي تتماشى مع الأنظمة الدولية من ناحية المسافات بين الأشخاص، وكذلك المقاعد سواء في المعارض أو المؤتمرات، ويدعم تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات القطاع السياحي والاقتصادي، وضمن بنود البروتوكول، قيام الزائر بالتسجيل الإلكتروني لتحديد الوقت المناسب للزيارة الالتزام بالتباعد كما حددت الزيارات والتجول 3 ساعات فقط.

ويشمل البروتوكول أيضًا ما يلي:

- 32 إجراء ومسؤولية تخص جميع المشاركين والمنظمين والعارضين.

- 31 إجراء خاصًّا بالمنظمين.

- 26 إجراء يخص المنشأة التي يقام فيها المعرض أو المؤتمر.

- 13 إجراء يخص الموردين من ديكورات وأدوات وهياكل وغيرها.

- 15 إجراء يخص العارضين سواء المحليين أو الدوليين.

- 14 إجراء يخص الزوار.

وتعتبر المعارض واحدة من دعائم الترويج لكثير من الأنشطة مثل التجهيزات الدعائية والديكور والصوتيات والشاشات والفنادق ووكالات السفر والطيران، وقد لجأت الشركات إلى المعارض

الافتراضية بعد انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي تفاديًا لمخاطر الاختلاط وتقليل التكاليف والمساعدة في تقليل الخسائر الهائلة التي أصابت اقتصاد العالم.

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