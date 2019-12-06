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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية على هذه المناطق

رياح نشطة على مرتفعات "جازان وعسير والباحة ومكة"

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءِ من منطقتَي الحدود الشمالية والقصيم؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية "حفر الباطن والقيصومة".

وقالت "الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت: حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، ويُتوقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

وأردفت "الأرصاد": ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية على هذه المناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءِ من منطقتَي الحدود الشمالية والقصيم؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية "حفر الباطن والقيصومة".

وقالت "الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت: حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، ويُتوقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

وأردفت "الأرصاد": ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
01:08 PM

"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية على هذه المناطق

رياح نشطة على مرتفعات "جازان وعسير والباحة ومكة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءِ من منطقتَي الحدود الشمالية والقصيم؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية "حفر الباطن والقيصومة".

وقالت "الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت: حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، ويُتوقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

وأردفت "الأرصاد": ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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