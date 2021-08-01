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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11066.93 نقطة

أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها 320 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 54.22 نقطة ليقفل عند مستوى 11066.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وعطاء، والأهلي للتكافل، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التأمين العربية، وأسمنت ينبع، والخليجية العامة، والمتحدة للتأمين، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و4.49%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وميفك ريت، وسبكيم العالمية، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 251.71 نقطة ليقفل عند مستوى 24911.76 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 آلاف سهم تقاسمتها 920 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11066.93 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 54.22 نقطة ليقفل عند مستوى 11066.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وعطاء، والأهلي للتكافل، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التأمين العربية، وأسمنت ينبع، والخليجية العامة، والمتحدة للتأمين، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و4.49%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وميفك ريت، وسبكيم العالمية، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 251.71 نقطة ليقفل عند مستوى 24911.76 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 آلاف سهم تقاسمتها 920 صفقة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
04:06 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11066.93 نقطة

أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها 320 ألف صفقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 54.22 نقطة ليقفل عند مستوى 11066.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وعطاء، والأهلي للتكافل، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التأمين العربية، وأسمنت ينبع، والخليجية العامة، والمتحدة للتأمين، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و4.49%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وميفك ريت، وسبكيم العالمية، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 251.71 نقطة ليقفل عند مستوى 24911.76 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 آلاف سهم تقاسمتها 920 صفقة.

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