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أمريكا تتهم الصين باستغلال اضطرابات وفاة "فلويد"

"بومبيو" وصف مسلكها بـ"الدعاية"

اتهمت الولايات المتحدة الصين، اليوم (السبت)، "باستغلال الاضطرابات الناجمة عن وفاة جورج فلويد أثناء توقيفه من قِبل عناصر في الشرطة الأمريكية، لتبرير حرمانها شعبها من حقوق الإنسان الأساسية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "كما هو الحال مع كل الديكتاتوريات عبر التاريخ، فإنّ الكذب متاح لأقصى درجة طالما يخدم مصلحة الحزب في السلطة"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ووصف "بومبيو" مسلك الصين بـ"الدعاية المثيرة للضحك".

وكررت الصين انتقاداتها للولايات المتحدة على خلفية قضية "فلويد"، لكن لم يتضح على أي من التصريحات الصينية كان "بومبيو" يعلق.

وزير الخارجية الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تتهم الصين باستغلال اضطرابات وفاة "فلويد"
سبق

اتهمت الولايات المتحدة الصين، اليوم (السبت)، "باستغلال الاضطرابات الناجمة عن وفاة جورج فلويد أثناء توقيفه من قِبل عناصر في الشرطة الأمريكية، لتبرير حرمانها شعبها من حقوق الإنسان الأساسية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "كما هو الحال مع كل الديكتاتوريات عبر التاريخ، فإنّ الكذب متاح لأقصى درجة طالما يخدم مصلحة الحزب في السلطة"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ووصف "بومبيو" مسلك الصين بـ"الدعاية المثيرة للضحك".

وكررت الصين انتقاداتها للولايات المتحدة على خلفية قضية "فلويد"، لكن لم يتضح على أي من التصريحات الصينية كان "بومبيو" يعلق.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
08:50 PM

أمريكا تتهم الصين باستغلال اضطرابات وفاة "فلويد"

"بومبيو" وصف مسلكها بـ"الدعاية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت الولايات المتحدة الصين، اليوم (السبت)، "باستغلال الاضطرابات الناجمة عن وفاة جورج فلويد أثناء توقيفه من قِبل عناصر في الشرطة الأمريكية، لتبرير حرمانها شعبها من حقوق الإنسان الأساسية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "كما هو الحال مع كل الديكتاتوريات عبر التاريخ، فإنّ الكذب متاح لأقصى درجة طالما يخدم مصلحة الحزب في السلطة"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ووصف "بومبيو" مسلك الصين بـ"الدعاية المثيرة للضحك".

وكررت الصين انتقاداتها للولايات المتحدة على خلفية قضية "فلويد"، لكن لم يتضح على أي من التصريحات الصينية كان "بومبيو" يعلق.

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