6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل العاصمة وعددًا من المحافظات.. وتستمر حتى السابعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق جازان والرياض والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الرياض تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والرين والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

وذكرت الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ00.10 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القريات وسكاكا، وتبدأ الساعة الـ00.20 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

ونبهت الأرصاد منطقة تبوك بأنها تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الوجه وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ00.20 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الـ00.20 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أيضًا حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والريث والعارضة وجازان وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ00.40 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.