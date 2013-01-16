فيديو "ثوران بركان تحت المحيط".. ضرب تونجا ووضع الجميع في خطر

تعرضت مناطق في نوكي ألوفا، عاصمة تونغا، لأضرار "كبيرة" خلال الثوران البركاني القوي الذي تسبب في حدوث تسونامي، السبت، لكن لم ترد أنباء عن وجود وفيات أو إصابات، حسب ما أعلنته رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أرديرن الأحد.

وقد رصدت لقطات من الفضاء لحظة ثوران البركان تحت مياه المحيط الهادئ، وارتفاع عمود من الرماد الضخم من موقع انفجار البركان بعرض 5 كيلومترات وارتفاع 20 كيلومترًا.

كما أظهرت لقطات أخرى لحظات اندفاع أمواج البحر الهائجة داخل سواحل هذه الدولة؛ حيث تسببت في تسونامي مدمر.

وقالت أرديرن: "كان للتسونامي تأثير كبير على الساحل الشمالي لنوكي ألوفا؛ حيث انجرفت قوارب وصخور كبيرة إلى الشاطئ"؛ مشيرة إلى أن حكومتها أجرت اتصالات مع سفارة نيوزيلندا في العاصمة التونغية بعد انقطاع الاتصالات مع الجزيرة إثر الثوران البركاني.

الساحل الغربي للولايات المتحدة

من جانبها، أفادت الأرصاد الجوية الأمريكية، بأن تحذيرًا من تسونامي وُجّه صباح السبت على الساحل الغربي للولايات المتحدة؛ فيما سجل وقوع "فيضانات محدودة" في هاواي بسبب ثوران بركان تونغا.

وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ في المناطق المعنية؛ لافتة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأمريكية.

ومن المحتمل أن تتأثر ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، علاوة على ألاسكا ومقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد.

وحذّرت هيئة الأرصاد من "حدوث فيضانات في السواحل والمناطق المنخفضة".

وفَرَّ سكان أرخبيل تونغا، السبت، نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي نَجَم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها أباي، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.

وقال مسؤولون في جزر فيجي: إن الثوران استمر 8 دقائق، وكان مدويًّا لدرجة أنه سُمِع "مثل دوي رعد من بعيد" فوق جزر فيجي، الواقعة على بُعد أكثر من 800 كيلومتر.

تسونامي في اليابان

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرات من حدوث تسونامي، وقالت: إن من المتوقع وصول الأمواج إلى ارتفاع يبلغ 3 أمتار في جزر أمامي في الجنوب. وفي وقت سابق، تم تسجيل موجات هناك يزيد ارتفاعها على متر.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات، ثم قطعت البث للإعلان عن التحذير من تسونامي الصادر عن وكالة الأرصاد، والذي يغطي كامل الساحل الشرقي للأرخبيل الياباني.

وفي إفادة، حث مسؤول في الوكالة، الناسَ على عدم الاقتراب من البحر؛ حتى يتم رفع هذا التحذير من تسونامي وتحذيرات أخرى أكثر خطورة، وشملت التحذيرات، وهي الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، مناطق عدة.

وفي السياق، قال مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي إنه رصد موجاتٍ ارتفاعها 2.7 قدم (83 سنتيمترًا) في نوكو ألوفا، وموجات ارتفاعها قدمان في باجو باجو عاصمة ساموا الأمريكية.

وأصدرت "فيجي" تحذيرًا من موجات مد، وحثت السكان على تجنب الشواطئ "نظرًا لوجود تيارات قوية وموجات خطيرة".

وعلى فيسبوك وضعت هيئة الخدمات الجيولوجية في تونغا منشورًا قالت فيه إن البركان أطلق دفقات من الرماد والغاز والبخار لمسافة وصلت إلى 20 كيلومترًا في الهواء.