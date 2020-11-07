النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي أكثر من 41 ألف حالة.. والوفيات تصل إلى 2036

سجلت الجزائر 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 61381 حالة.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 41783 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2036 وفاة.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الجزائر 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 61381 حالة.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 41783 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2036 وفاة.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:56 PM

الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي أكثر من 41 ألف حالة.. والوفيات تصل إلى 2036

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
0
104

سجلت الجزائر 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 61381 حالة.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 41783 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2036 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,597
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,082

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة