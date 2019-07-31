النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولادة نمرين من سلالة النمر العربي بملكية العلا ضمن برنامج التربية والاكثار

اجتازا مرحلة حرجة خلال الاثني عشر أسبوعاً من عمرهما وتم تطعيمهما

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مولد صغيرين للنمر العربي، ضمن برنامجها للتربية والإكثار لحماية الأنواع المهددة بالانقراض من النمور وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في المملكة، ضمن مبادراتها لحماية النمور العربية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أنه وُلِد الصغيران -ذكر وأنثى- في 22 أبريل الماضي، وقد اجتازا مرحلة حرجة خلال الاثني عشر أسبوعاً الأولى من عمرهما، وتم تطعيمهما مؤخراً باللقاحات والأمصال الضرورية من قبل فريق بيطري متخصص.

وتمثل الولادة الناجحة لصغيري النمر العربي التي تولاها مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف، بمشاركة خبراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، خطوة إيجابية تعزز التزام الهيئة بأهدافها وميثاقها نحو حماية وحفظ ورعاية التراث الطبيعي والتاريخي.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا: تشكّل ولادة الصغيرين خطوة مهمة في إطار جهودنا، لإعادة توطين النمر العربي في مواطنه الأصلية في المملكة، ومع وجود أقل من 200 نمر من النمور العربية، فإن ذلك يجعله أحد الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى في العالم، كما أن مولد الصغيرين يجدد الأمل في إكثار الأنواع التي باتت مهددة بالانقراض.

وأكد التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية ما تبقى من النمور العربية والحفاظ عليها وإعادة إكثارها، للحفاظ على هذا النوع النادر من النمور، حتى لا يصبح مجرد ذكرى في موسوعة الحياة الفطرية المتنوعة في المملكة.

وأضاف: "لهذا السبب، تدعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا جهود وبرامج إعادة إكثار النمر العربي، لدعم مستقبل هذا النوع النادر من النمور التي كانت العلا جزءاً من بيئتها الطبيعية في المملكة وستكون ولادة الصغيرين بارقة أمل ومقدمة للعديد من برامج دعم الإكثار والتنشئة للنمور العربية من خلال تطوير مبادرات وأنشطة علمية متخصصة توظف العلوم والأبحاث الحديثة في هذا المجال بالشراكة مع خبراء محليين وعالميين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولادة نمرين من سلالة النمر العربي بملكية العلا ضمن برنامج التربية والاكثار
سبق

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مولد صغيرين للنمر العربي، ضمن برنامجها للتربية والإكثار لحماية الأنواع المهددة بالانقراض من النمور وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في المملكة، ضمن مبادراتها لحماية النمور العربية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أنه وُلِد الصغيران -ذكر وأنثى- في 22 أبريل الماضي، وقد اجتازا مرحلة حرجة خلال الاثني عشر أسبوعاً الأولى من عمرهما، وتم تطعيمهما مؤخراً باللقاحات والأمصال الضرورية من قبل فريق بيطري متخصص.

وتمثل الولادة الناجحة لصغيري النمر العربي التي تولاها مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف، بمشاركة خبراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، خطوة إيجابية تعزز التزام الهيئة بأهدافها وميثاقها نحو حماية وحفظ ورعاية التراث الطبيعي والتاريخي.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا: تشكّل ولادة الصغيرين خطوة مهمة في إطار جهودنا، لإعادة توطين النمر العربي في مواطنه الأصلية في المملكة، ومع وجود أقل من 200 نمر من النمور العربية، فإن ذلك يجعله أحد الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى في العالم، كما أن مولد الصغيرين يجدد الأمل في إكثار الأنواع التي باتت مهددة بالانقراض.

وأكد التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية ما تبقى من النمور العربية والحفاظ عليها وإعادة إكثارها، للحفاظ على هذا النوع النادر من النمور، حتى لا يصبح مجرد ذكرى في موسوعة الحياة الفطرية المتنوعة في المملكة.

وأضاف: "لهذا السبب، تدعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا جهود وبرامج إعادة إكثار النمر العربي، لدعم مستقبل هذا النوع النادر من النمور التي كانت العلا جزءاً من بيئتها الطبيعية في المملكة وستكون ولادة الصغيرين بارقة أمل ومقدمة للعديد من برامج دعم الإكثار والتنشئة للنمور العربية من خلال تطوير مبادرات وأنشطة علمية متخصصة توظف العلوم والأبحاث الحديثة في هذا المجال بالشراكة مع خبراء محليين وعالميين.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
03:26 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
05:01 PM

ولادة نمرين من سلالة النمر العربي بملكية العلا ضمن برنامج التربية والاكثار

اجتازا مرحلة حرجة خلال الاثني عشر أسبوعاً من عمرهما وتم تطعيمهما

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,490

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مولد صغيرين للنمر العربي، ضمن برنامجها للتربية والإكثار لحماية الأنواع المهددة بالانقراض من النمور وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في المملكة، ضمن مبادراتها لحماية النمور العربية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أنه وُلِد الصغيران -ذكر وأنثى- في 22 أبريل الماضي، وقد اجتازا مرحلة حرجة خلال الاثني عشر أسبوعاً الأولى من عمرهما، وتم تطعيمهما مؤخراً باللقاحات والأمصال الضرورية من قبل فريق بيطري متخصص.

وتمثل الولادة الناجحة لصغيري النمر العربي التي تولاها مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف، بمشاركة خبراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، خطوة إيجابية تعزز التزام الهيئة بأهدافها وميثاقها نحو حماية وحفظ ورعاية التراث الطبيعي والتاريخي.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا: تشكّل ولادة الصغيرين خطوة مهمة في إطار جهودنا، لإعادة توطين النمر العربي في مواطنه الأصلية في المملكة، ومع وجود أقل من 200 نمر من النمور العربية، فإن ذلك يجعله أحد الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى في العالم، كما أن مولد الصغيرين يجدد الأمل في إكثار الأنواع التي باتت مهددة بالانقراض.

وأكد التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية ما تبقى من النمور العربية والحفاظ عليها وإعادة إكثارها، للحفاظ على هذا النوع النادر من النمور، حتى لا يصبح مجرد ذكرى في موسوعة الحياة الفطرية المتنوعة في المملكة.

وأضاف: "لهذا السبب، تدعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا جهود وبرامج إعادة إكثار النمر العربي، لدعم مستقبل هذا النوع النادر من النمور التي كانت العلا جزءاً من بيئتها الطبيعية في المملكة وستكون ولادة الصغيرين بارقة أمل ومقدمة للعديد من برامج دعم الإكثار والتنشئة للنمور العربية من خلال تطوير مبادرات وأنشطة علمية متخصصة توظف العلوم والأبحاث الحديثة في هذا المجال بالشراكة مع خبراء محليين وعالميين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
27,433
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,356
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,449
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,441

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة