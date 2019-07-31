ولادة نمرين من سلالة النمر العربي بملكية العلا ضمن برنامج التربية والاكثار

اجتازا مرحلة حرجة خلال الاثني عشر أسبوعاً من عمرهما وتم تطعيمهما

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مولد صغيرين للنمر العربي، ضمن برنامجها للتربية والإكثار لحماية الأنواع المهددة بالانقراض من النمور وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في المملكة، ضمن مبادراتها لحماية النمور العربية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أنه وُلِد الصغيران -ذكر وأنثى- في 22 أبريل الماضي، وقد اجتازا مرحلة حرجة خلال الاثني عشر أسبوعاً الأولى من عمرهما، وتم تطعيمهما مؤخراً باللقاحات والأمصال الضرورية من قبل فريق بيطري متخصص.

وتمثل الولادة الناجحة لصغيري النمر العربي التي تولاها مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف، بمشاركة خبراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، خطوة إيجابية تعزز التزام الهيئة بأهدافها وميثاقها نحو حماية وحفظ ورعاية التراث الطبيعي والتاريخي.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا: تشكّل ولادة الصغيرين خطوة مهمة في إطار جهودنا، لإعادة توطين النمر العربي في مواطنه الأصلية في المملكة، ومع وجود أقل من 200 نمر من النمور العربية، فإن ذلك يجعله أحد الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى في العالم، كما أن مولد الصغيرين يجدد الأمل في إكثار الأنواع التي باتت مهددة بالانقراض.

وأكد التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية ما تبقى من النمور العربية والحفاظ عليها وإعادة إكثارها، للحفاظ على هذا النوع النادر من النمور، حتى لا يصبح مجرد ذكرى في موسوعة الحياة الفطرية المتنوعة في المملكة.

وأضاف: "لهذا السبب، تدعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا جهود وبرامج إعادة إكثار النمر العربي، لدعم مستقبل هذا النوع النادر من النمور التي كانت العلا جزءاً من بيئتها الطبيعية في المملكة وستكون ولادة الصغيرين بارقة أمل ومقدمة للعديد من برامج دعم الإكثار والتنشئة للنمور العربية من خلال تطوير مبادرات وأنشطة علمية متخصصة توظف العلوم والأبحاث الحديثة في هذا المجال بالشراكة مع خبراء محليين وعالميين.