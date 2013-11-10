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الأخضر يصل طشقند ويجري أول تدريباته يوم غد

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند" استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان، الخميس المقبل، على ملعب باختكور المركزي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها مطار طشقند الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم ونائب السفير نايف الشمري ورئيس قسم المراسم بالسفارة ماضي السبيعي وصالح الحدب.

وقدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال وكافة التسهيلات التي لقيتها بعثة المنتخب.

من جهة أخرى، يجري "الأخضر" غداً الاثنين حصته التدريبية على ملعب لوكوموتيف في تمام الساعة الخامسة مساء.

المنتخب السعودي طقشند منتخب أوزباكستان كأس العام كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يصل طشقند ويجري أول تدريباته يوم غد
سبق

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند" استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان، الخميس المقبل، على ملعب باختكور المركزي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها مطار طشقند الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم ونائب السفير نايف الشمري ورئيس قسم المراسم بالسفارة ماضي السبيعي وصالح الحدب.

وقدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال وكافة التسهيلات التي لقيتها بعثة المنتخب.

من جهة أخرى، يجري "الأخضر" غداً الاثنين حصته التدريبية على ملعب لوكوموتيف في تمام الساعة الخامسة مساء.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:19 PM

الأخضر يصل طشقند ويجري أول تدريباته يوم غد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند" استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان، الخميس المقبل، على ملعب باختكور المركزي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها مطار طشقند الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم ونائب السفير نايف الشمري ورئيس قسم المراسم بالسفارة ماضي السبيعي وصالح الحدب.

وقدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال وكافة التسهيلات التي لقيتها بعثة المنتخب.

من جهة أخرى، يجري "الأخضر" غداً الاثنين حصته التدريبية على ملعب لوكوموتيف في تمام الساعة الخامسة مساء.

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