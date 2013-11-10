الأخضر يصل طشقند ويجري أول تدريباته يوم غد

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند" استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان، الخميس المقبل، على ملعب باختكور المركزي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها مطار طشقند الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم ونائب السفير نايف الشمري ورئيس قسم المراسم بالسفارة ماضي السبيعي وصالح الحدب.

وقدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال وكافة التسهيلات التي لقيتها بعثة المنتخب.

من جهة أخرى، يجري "الأخضر" غداً الاثنين حصته التدريبية على ملعب لوكوموتيف في تمام الساعة الخامسة مساء.