"القحطاني" يحصل على الماجستير بتقدير ممتاز في القيادة التربوية

حصل مدير إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم نجران سعيد بن عوض القحطاني، على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتلقى "القحطاني" التهاني من الأهل والأصدقاء، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.