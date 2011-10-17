النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معلم "بدنية" يجمع لطلابه بين التربية البدنية والثقافة القرائية

مقدمًا درسًا في مهارة الميزان الأمامي من الثبات

قدّم معلم التربية البدنية، رائد النشاط بمدرسة رافع بن عميرة بتعليم جدة، علي الزهراني، درسًا في مهارة الميزان الأمامي من الثبات.

جاء ذلك بحضور مدير المدرسة، عبد العزيز المحيسن، مع تقديم برنامج ثقافي قُرّائي في فضاء منصّة "مدرستي" و "التيمز" من قبل طلاب الصف الثاني الابتدائي.

بدأ المعلم "الزهراني" درسه بالقرآن الكريم، ثم نبذة عن مبادرة "قراءتي سرّ سعادتي"، من خلال الطالب الموهوب موسى الزهراني، من الصف الثاني الابتدائي، والذي لخّص قصة عن نبي الله موسى - عليه السلام - والعصا بشكل جاذب وأفكار متسلسلة وسلسة.

وفي كلمة لمدير مدرسة رافع بن عميرة الابتدائية، بعد تقديم الدرس شكر الطلاب المبدعين المشاركين في البرنامج وخص الموهوب موسى الزهراني، بالكثير من التشجيع والدعم اللا محدود بوعد بهدايا قيّمة تنتظره وتنتظر زملاءه.

وعن المبادرة وكيف لمعلم تربية بدنية يهتم بالقراءة؟ قال "الزهراني": "حين نهتم ببناء جسم جيلنا ثم عقولهم ثق أننا نقدّم سواعد فتيّة لوطننا تجمع بين الجسم والعقل، وأنا من عشّاق القراءة فأحببت عرض درسي الرياضي وربطه بالقراءة، التعامل مع المبدعين الصغار متعة لا يعرفها إلا كل من ذاق طعم نجاحها معهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معلم "بدنية" يجمع لطلابه بين التربية البدنية والثقافة القرائية
سبق

قدّم معلم التربية البدنية، رائد النشاط بمدرسة رافع بن عميرة بتعليم جدة، علي الزهراني، درسًا في مهارة الميزان الأمامي من الثبات.

جاء ذلك بحضور مدير المدرسة، عبد العزيز المحيسن، مع تقديم برنامج ثقافي قُرّائي في فضاء منصّة "مدرستي" و "التيمز" من قبل طلاب الصف الثاني الابتدائي.

بدأ المعلم "الزهراني" درسه بالقرآن الكريم، ثم نبذة عن مبادرة "قراءتي سرّ سعادتي"، من خلال الطالب الموهوب موسى الزهراني، من الصف الثاني الابتدائي، والذي لخّص قصة عن نبي الله موسى - عليه السلام - والعصا بشكل جاذب وأفكار متسلسلة وسلسة.

وفي كلمة لمدير مدرسة رافع بن عميرة الابتدائية، بعد تقديم الدرس شكر الطلاب المبدعين المشاركين في البرنامج وخص الموهوب موسى الزهراني، بالكثير من التشجيع والدعم اللا محدود بوعد بهدايا قيّمة تنتظره وتنتظر زملاءه.

وعن المبادرة وكيف لمعلم تربية بدنية يهتم بالقراءة؟ قال "الزهراني": "حين نهتم ببناء جسم جيلنا ثم عقولهم ثق أننا نقدّم سواعد فتيّة لوطننا تجمع بين الجسم والعقل، وأنا من عشّاق القراءة فأحببت عرض درسي الرياضي وربطه بالقراءة، التعامل مع المبدعين الصغار متعة لا يعرفها إلا كل من ذاق طعم نجاحها معهم".

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
07:47 PM

معلم "بدنية" يجمع لطلابه بين التربية البدنية والثقافة القرائية

مقدمًا درسًا في مهارة الميزان الأمامي من الثبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
5
1,442

قدّم معلم التربية البدنية، رائد النشاط بمدرسة رافع بن عميرة بتعليم جدة، علي الزهراني، درسًا في مهارة الميزان الأمامي من الثبات.

جاء ذلك بحضور مدير المدرسة، عبد العزيز المحيسن، مع تقديم برنامج ثقافي قُرّائي في فضاء منصّة "مدرستي" و "التيمز" من قبل طلاب الصف الثاني الابتدائي.

بدأ المعلم "الزهراني" درسه بالقرآن الكريم، ثم نبذة عن مبادرة "قراءتي سرّ سعادتي"، من خلال الطالب الموهوب موسى الزهراني، من الصف الثاني الابتدائي، والذي لخّص قصة عن نبي الله موسى - عليه السلام - والعصا بشكل جاذب وأفكار متسلسلة وسلسة.

وفي كلمة لمدير مدرسة رافع بن عميرة الابتدائية، بعد تقديم الدرس شكر الطلاب المبدعين المشاركين في البرنامج وخص الموهوب موسى الزهراني، بالكثير من التشجيع والدعم اللا محدود بوعد بهدايا قيّمة تنتظره وتنتظر زملاءه.

وعن المبادرة وكيف لمعلم تربية بدنية يهتم بالقراءة؟ قال "الزهراني": "حين نهتم ببناء جسم جيلنا ثم عقولهم ثق أننا نقدّم سواعد فتيّة لوطننا تجمع بين الجسم والعقل، وأنا من عشّاق القراءة فأحببت عرض درسي الرياضي وربطه بالقراءة، التعامل مع المبدعين الصغار متعة لا يعرفها إلا كل من ذاق طعم نجاحها معهم".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة