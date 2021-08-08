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رياح مغبرة وهطولات.. هنا توقعات "الحصيني" لـ"طقس الأحد"

قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا والأمطار من خفيفة إلى متوسطة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان).

وتابع: "رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، والمدينة، ونجران، وجنوب غرب الرياض، وشمال الشرقية).

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رياح مغبرة وهطولات.. هنا توقعات "الحصيني" لـ"طقس الأحد"
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان).

وتابع: "رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، والمدينة، ونجران، وجنوب غرب الرياض، وشمال الشرقية).

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
09:01 AM

رياح مغبرة وهطولات.. هنا توقعات "الحصيني" لـ"طقس الأحد"

قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا والأمطار من خفيفة إلى متوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,197

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان).

وتابع: "رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، والمدينة، ونجران، وجنوب غرب الرياض، وشمال الشرقية).

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