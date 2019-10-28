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طلاب الرياض يسهمون في زراعة 50 ألف شتلة في منتزه ثادق

ضمن بداية انطلاق حملات التشجير في جميع مناطق المملكة

شارك المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، اليوم، مع 800 طالب من الفرق الكشفية والتطوعية في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة في زراعة 50 ألف شتلة في منتزه ثادق الوطني.

جاء ذلك ضمن بداية انطلاق حملات التشجير في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى أبريل 2020، بإشراف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة، وعدد من المسؤولين.

وعبّر المدير العام عن فخره وسعادته بطلاب تعليم منطقة الرياض المشاركين في حملات وزارة البيئة، والإسهام في هذا العمل الوطني لحماية البيئة والمحافظة عليها، ومكافحة التصحر، والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، وتحسين جودة الحياة.

وقدّم "الوهيبي" شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح الحملة من الطلاب والمشرفين والشركات المتعاونة مع الإدارة.

وقال: الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض ملتزمة بمسؤولياتها المجتمعية، ولن تألو جهدًا في مشاركة المجتمع في أنشطته وبرامجه وفعالياته التي تنظمها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

يذكر أن أنواع الأشجار المحلية التي استزرعت في منتزه ثادق الوطني، شملت الطلح النجدي، والسمر، والغاف، والسلم.

طلاب الرياض التعليم منتزه ثادق الوطني حملات التشجير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب الرياض يسهمون في زراعة 50 ألف شتلة في منتزه ثادق
سبق

شارك المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، اليوم، مع 800 طالب من الفرق الكشفية والتطوعية في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة في زراعة 50 ألف شتلة في منتزه ثادق الوطني.

جاء ذلك ضمن بداية انطلاق حملات التشجير في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى أبريل 2020، بإشراف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة، وعدد من المسؤولين.

وعبّر المدير العام عن فخره وسعادته بطلاب تعليم منطقة الرياض المشاركين في حملات وزارة البيئة، والإسهام في هذا العمل الوطني لحماية البيئة والمحافظة عليها، ومكافحة التصحر، والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، وتحسين جودة الحياة.

وقدّم "الوهيبي" شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح الحملة من الطلاب والمشرفين والشركات المتعاونة مع الإدارة.

وقال: الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض ملتزمة بمسؤولياتها المجتمعية، ولن تألو جهدًا في مشاركة المجتمع في أنشطته وبرامجه وفعالياته التي تنظمها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

يذكر أن أنواع الأشجار المحلية التي استزرعت في منتزه ثادق الوطني، شملت الطلح النجدي، والسمر، والغاف، والسلم.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
03:06 PM

طلاب الرياض يسهمون في زراعة 50 ألف شتلة في منتزه ثادق

ضمن بداية انطلاق حملات التشجير في جميع مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، اليوم، مع 800 طالب من الفرق الكشفية والتطوعية في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة في زراعة 50 ألف شتلة في منتزه ثادق الوطني.

جاء ذلك ضمن بداية انطلاق حملات التشجير في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى أبريل 2020، بإشراف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة، وعدد من المسؤولين.

وعبّر المدير العام عن فخره وسعادته بطلاب تعليم منطقة الرياض المشاركين في حملات وزارة البيئة، والإسهام في هذا العمل الوطني لحماية البيئة والمحافظة عليها، ومكافحة التصحر، والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، وتحسين جودة الحياة.

وقدّم "الوهيبي" شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح الحملة من الطلاب والمشرفين والشركات المتعاونة مع الإدارة.

وقال: الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض ملتزمة بمسؤولياتها المجتمعية، ولن تألو جهدًا في مشاركة المجتمع في أنشطته وبرامجه وفعالياته التي تنظمها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

يذكر أن أنواع الأشجار المحلية التي استزرعت في منتزه ثادق الوطني، شملت الطلح النجدي، والسمر، والغاف، والسلم.

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