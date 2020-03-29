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تعليم الرياض يدرّب 2100 من شاغلات الوظائف الإدارية عن بعد

بهدف الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءة الموظفات الإداريات

أطلقت إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عدداً من الدورات التدريبية (عن بعد) لمنسوبات الإدارة من شاغلات الوظائف الإدارية.

‏‎وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن تعليم الرياض ونظرًا لاتخاذ الحكومة إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد ۱۹)، كتعليق الدراسة وتعليق حضور الموظفين والموظفات لمقرات العمل حفاظاً على سلامتهم، مع الاستمرار في إنجاز المهام والأعمال بالتواصل عن بعد، وتماشياً مع الإجراءات المتخذة؛ أعدّت وحدة تطوير الموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية في الرياض خطة تدريب عن بعد عبر بيئة إلكترونية تفاعلية متكاملة، لكي تستمر عملية التدريب للموظفين والموظفات.

من جهته بيّن مدير إدارة الموارد البشرية بدر الوهبي، أن هذه البرامج تأتي استكمالاً للخطة التدريبية لشاغلات الوظائف الإدارية المعتمدة من قبل مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، للفترة الثانية من العام ١٤٤٠/ ١٤٤١، والتي تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية ورفع كفاءة الموظفات الإداريات.

‏‎وبيّن "الوهبي" أن الخطة الإلكترونية اشتملت على ٢١ برنامجاً تدريبياً، قام بتنفيذها فريق تدريب مؤهل ومتميز مكون من 9 مدربات، وتستهدف تدريب 2100 إدارية بهدف تعزيز التدريب عن بعد، وزيادة عدد المتدربات من خلال منح فرص أكبر للترشيح، مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية ستنطلق اليوم الأحد الخامس من شعبان، وتستمر على مدار ثلاثة أسابيع، لتنتهي بإذن الله يوم الخميس الموافق ٢٢ شعبان بمشاركة نخبة من المدربات المتميزات.

‏‎وأضاف: أن "التدريب سيكون على فترتين؛ الأولى تبدأ الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، والثانية تبدأ الرابعة حتى السادسة مساء، ويكون التسجيل في البرامج المعلنة بالضغط على الرابط المدون في الخطة، أو كتابة رقم القاعة الافتراضية، مع التقيد بالوقت المحدد للبرنامج التدريبي، والالتزام بالحضور من بداية البرنامج إلى نهايته للحصول على شهادة الحضور، إضافة إلى الحرص على تسجيل الدخول عند حضور البرنامج بكتابة الاسم الرباعي والسجل المدني ورقم الجوال، والتأكد من ظهور الاسم في القاعة الافتراضية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم الرياض يدرّب 2100 من شاغلات الوظائف الإدارية عن بعد
سبق

أطلقت إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عدداً من الدورات التدريبية (عن بعد) لمنسوبات الإدارة من شاغلات الوظائف الإدارية.

‏‎وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن تعليم الرياض ونظرًا لاتخاذ الحكومة إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد ۱۹)، كتعليق الدراسة وتعليق حضور الموظفين والموظفات لمقرات العمل حفاظاً على سلامتهم، مع الاستمرار في إنجاز المهام والأعمال بالتواصل عن بعد، وتماشياً مع الإجراءات المتخذة؛ أعدّت وحدة تطوير الموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية في الرياض خطة تدريب عن بعد عبر بيئة إلكترونية تفاعلية متكاملة، لكي تستمر عملية التدريب للموظفين والموظفات.

من جهته بيّن مدير إدارة الموارد البشرية بدر الوهبي، أن هذه البرامج تأتي استكمالاً للخطة التدريبية لشاغلات الوظائف الإدارية المعتمدة من قبل مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، للفترة الثانية من العام ١٤٤٠/ ١٤٤١، والتي تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية ورفع كفاءة الموظفات الإداريات.

‏‎وبيّن "الوهبي" أن الخطة الإلكترونية اشتملت على ٢١ برنامجاً تدريبياً، قام بتنفيذها فريق تدريب مؤهل ومتميز مكون من 9 مدربات، وتستهدف تدريب 2100 إدارية بهدف تعزيز التدريب عن بعد، وزيادة عدد المتدربات من خلال منح فرص أكبر للترشيح، مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية ستنطلق اليوم الأحد الخامس من شعبان، وتستمر على مدار ثلاثة أسابيع، لتنتهي بإذن الله يوم الخميس الموافق ٢٢ شعبان بمشاركة نخبة من المدربات المتميزات.

‏‎وأضاف: أن "التدريب سيكون على فترتين؛ الأولى تبدأ الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، والثانية تبدأ الرابعة حتى السادسة مساء، ويكون التسجيل في البرامج المعلنة بالضغط على الرابط المدون في الخطة، أو كتابة رقم القاعة الافتراضية، مع التقيد بالوقت المحدد للبرنامج التدريبي، والالتزام بالحضور من بداية البرنامج إلى نهايته للحصول على شهادة الحضور، إضافة إلى الحرص على تسجيل الدخول عند حضور البرنامج بكتابة الاسم الرباعي والسجل المدني ورقم الجوال، والتأكد من ظهور الاسم في القاعة الافتراضية".

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:04 PM

تعليم الرياض يدرّب 2100 من شاغلات الوظائف الإدارية عن بعد

بهدف الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءة الموظفات الإداريات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عدداً من الدورات التدريبية (عن بعد) لمنسوبات الإدارة من شاغلات الوظائف الإدارية.

‏‎وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن تعليم الرياض ونظرًا لاتخاذ الحكومة إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد ۱۹)، كتعليق الدراسة وتعليق حضور الموظفين والموظفات لمقرات العمل حفاظاً على سلامتهم، مع الاستمرار في إنجاز المهام والأعمال بالتواصل عن بعد، وتماشياً مع الإجراءات المتخذة؛ أعدّت وحدة تطوير الموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية في الرياض خطة تدريب عن بعد عبر بيئة إلكترونية تفاعلية متكاملة، لكي تستمر عملية التدريب للموظفين والموظفات.

من جهته بيّن مدير إدارة الموارد البشرية بدر الوهبي، أن هذه البرامج تأتي استكمالاً للخطة التدريبية لشاغلات الوظائف الإدارية المعتمدة من قبل مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، للفترة الثانية من العام ١٤٤٠/ ١٤٤١، والتي تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية ورفع كفاءة الموظفات الإداريات.

‏‎وبيّن "الوهبي" أن الخطة الإلكترونية اشتملت على ٢١ برنامجاً تدريبياً، قام بتنفيذها فريق تدريب مؤهل ومتميز مكون من 9 مدربات، وتستهدف تدريب 2100 إدارية بهدف تعزيز التدريب عن بعد، وزيادة عدد المتدربات من خلال منح فرص أكبر للترشيح، مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية ستنطلق اليوم الأحد الخامس من شعبان، وتستمر على مدار ثلاثة أسابيع، لتنتهي بإذن الله يوم الخميس الموافق ٢٢ شعبان بمشاركة نخبة من المدربات المتميزات.

‏‎وأضاف: أن "التدريب سيكون على فترتين؛ الأولى تبدأ الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، والثانية تبدأ الرابعة حتى السادسة مساء، ويكون التسجيل في البرامج المعلنة بالضغط على الرابط المدون في الخطة، أو كتابة رقم القاعة الافتراضية، مع التقيد بالوقت المحدد للبرنامج التدريبي، والالتزام بالحضور من بداية البرنامج إلى نهايته للحصول على شهادة الحضور، إضافة إلى الحرص على تسجيل الدخول عند حضور البرنامج بكتابة الاسم الرباعي والسجل المدني ورقم الجوال، والتأكد من ظهور الاسم في القاعة الافتراضية".

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