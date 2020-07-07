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وصفه بأفضل لاعب في التاريخ.. رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد " ميسي"

أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم أن للنادي الحق في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.
وقال: "عادةً لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي التجديد لعقد ميسي الذي يعدّ أفضل لاعب في التاريخ، ولا يزال أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم".
وأضاف بارتوميو: "أرى أن ميسي مرتاح مع فريقه، وأكد اللاعب نفسه في أكثر من مرة إنهاء مسيرته في برشلونة".
وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث مع ميسي السبت الماضي بشأن تجديد عقده.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وصفه بأفضل لاعب في التاريخ.. رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد " ميسي"
سبق

أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم أن للنادي الحق في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.
وقال: "عادةً لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي التجديد لعقد ميسي الذي يعدّ أفضل لاعب في التاريخ، ولا يزال أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم".
وأضاف بارتوميو: "أرى أن ميسي مرتاح مع فريقه، وأكد اللاعب نفسه في أكثر من مرة إنهاء مسيرته في برشلونة".
وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث مع ميسي السبت الماضي بشأن تجديد عقده.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
09:01 PM

وصفه بأفضل لاعب في التاريخ.. رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد " ميسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم أن للنادي الحق في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.
وقال: "عادةً لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي التجديد لعقد ميسي الذي يعدّ أفضل لاعب في التاريخ، ولا يزال أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم".
وأضاف بارتوميو: "أرى أن ميسي مرتاح مع فريقه، وأكد اللاعب نفسه في أكثر من مرة إنهاء مسيرته في برشلونة".
وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث مع ميسي السبت الماضي بشأن تجديد عقده.

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