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لماذا أطلق على الطالبة جمانة لقب "أستاذة القراءة"؟.. هنا التفاصيل

كرّمها "الشلعان" وقال: هي مصدر فخر واعتزاز لجميع منسوبي التعليم

كرّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، الطالبة جمانة بنت سعيد المالكي الفائزة في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة، والمتأهلة للتصفيات النهائية للجائزة، في دورتها الرابعة، الذي يُعد أكبر مشروع معرفي عربي.

وأطلق الدكتور "الشلعان" على الطالبة جمانة "أستاذة القراءة"؛ مشيدًا بالدور الكبير الذي بذلته "الأستاذة" -على حد وصفه- وحبها للقراءة الذي يُعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منسوبي وزارة التعليم؛ مؤكدًا أن أستاذة القراءة "جمانة" حَظِيت بأسرة تقدّر القراءة وهذا كان كفيلًا -بعد توفيق الله- بدعمها وتوفير كل متطلبات الجو المناسب لها لممارسة هذه الهواية.

وبيّن "الشلعان" أن القراءة مطلب في التعليم، وكون إحدى طالباتنا تُحقق هذا الإنجاز في هذا المجال فهذه تستحق أن يطلق عليها لقب "أستاذة القراءة".

من جهتها، أشارت الطالبة جمانة المالكي، إلى أن الدعم الذي لقيته من كافة منسوبي التعليم في المنطقة، كان هو المحرك الأساسي في حياتها، والشيء الذي زرع فيها السعي نحو المعرفة، مقدمة شكرها ووالدها لمدير عام التعليم بالمنطقة ولكل المعلمات ومَن ساندها لتحقيق هذا الإنجاز، متطلعة لتمثيل الوطن في منافسات محلية وعالمية قادمة بإذن الله تعالى.

بدورها، كرّمت المساعدة للشؤون التعليمية بنات فاطمة الفهيد، المعلمة منسقة تحدي القراءة في مدرسة الحصان الأهلية زهرة رضي المخامل، وقائدة المدرسة عفاف صالح المسفر، ومشرفتَي الإعلام مسفرة بنت محمد الغامدي، وثريا بنت حسن العيسى، وكذلك مشرفة اللغة العربية ومنسقة تحدي القراءة بمكتب تعليم شرق الدمام فتحية سعيد النعيمي، ومنسقة تحدي القراءة بتعليم المنطقة عائشة ونس الطويرقي.

لقب "أستاذة القراءة" مسابقة تحدي القراءة العربي تعليم منطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا أطلق على الطالبة جمانة لقب "أستاذة القراءة"؟.. هنا التفاصيل
سبق

كرّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، الطالبة جمانة بنت سعيد المالكي الفائزة في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة، والمتأهلة للتصفيات النهائية للجائزة، في دورتها الرابعة، الذي يُعد أكبر مشروع معرفي عربي.

وأطلق الدكتور "الشلعان" على الطالبة جمانة "أستاذة القراءة"؛ مشيدًا بالدور الكبير الذي بذلته "الأستاذة" -على حد وصفه- وحبها للقراءة الذي يُعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منسوبي وزارة التعليم؛ مؤكدًا أن أستاذة القراءة "جمانة" حَظِيت بأسرة تقدّر القراءة وهذا كان كفيلًا -بعد توفيق الله- بدعمها وتوفير كل متطلبات الجو المناسب لها لممارسة هذه الهواية.

وبيّن "الشلعان" أن القراءة مطلب في التعليم، وكون إحدى طالباتنا تُحقق هذا الإنجاز في هذا المجال فهذه تستحق أن يطلق عليها لقب "أستاذة القراءة".

من جهتها، أشارت الطالبة جمانة المالكي، إلى أن الدعم الذي لقيته من كافة منسوبي التعليم في المنطقة، كان هو المحرك الأساسي في حياتها، والشيء الذي زرع فيها السعي نحو المعرفة، مقدمة شكرها ووالدها لمدير عام التعليم بالمنطقة ولكل المعلمات ومَن ساندها لتحقيق هذا الإنجاز، متطلعة لتمثيل الوطن في منافسات محلية وعالمية قادمة بإذن الله تعالى.

بدورها، كرّمت المساعدة للشؤون التعليمية بنات فاطمة الفهيد، المعلمة منسقة تحدي القراءة في مدرسة الحصان الأهلية زهرة رضي المخامل، وقائدة المدرسة عفاف صالح المسفر، ومشرفتَي الإعلام مسفرة بنت محمد الغامدي، وثريا بنت حسن العيسى، وكذلك مشرفة اللغة العربية ومنسقة تحدي القراءة بمكتب تعليم شرق الدمام فتحية سعيد النعيمي، ومنسقة تحدي القراءة بتعليم المنطقة عائشة ونس الطويرقي.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:13 PM

لماذا أطلق على الطالبة جمانة لقب "أستاذة القراءة"؟.. هنا التفاصيل

كرّمها "الشلعان" وقال: هي مصدر فخر واعتزاز لجميع منسوبي التعليم

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حامد العلي - الدمام
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كرّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، الطالبة جمانة بنت سعيد المالكي الفائزة في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة، والمتأهلة للتصفيات النهائية للجائزة، في دورتها الرابعة، الذي يُعد أكبر مشروع معرفي عربي.

وأطلق الدكتور "الشلعان" على الطالبة جمانة "أستاذة القراءة"؛ مشيدًا بالدور الكبير الذي بذلته "الأستاذة" -على حد وصفه- وحبها للقراءة الذي يُعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منسوبي وزارة التعليم؛ مؤكدًا أن أستاذة القراءة "جمانة" حَظِيت بأسرة تقدّر القراءة وهذا كان كفيلًا -بعد توفيق الله- بدعمها وتوفير كل متطلبات الجو المناسب لها لممارسة هذه الهواية.

وبيّن "الشلعان" أن القراءة مطلب في التعليم، وكون إحدى طالباتنا تُحقق هذا الإنجاز في هذا المجال فهذه تستحق أن يطلق عليها لقب "أستاذة القراءة".

من جهتها، أشارت الطالبة جمانة المالكي، إلى أن الدعم الذي لقيته من كافة منسوبي التعليم في المنطقة، كان هو المحرك الأساسي في حياتها، والشيء الذي زرع فيها السعي نحو المعرفة، مقدمة شكرها ووالدها لمدير عام التعليم بالمنطقة ولكل المعلمات ومَن ساندها لتحقيق هذا الإنجاز، متطلعة لتمثيل الوطن في منافسات محلية وعالمية قادمة بإذن الله تعالى.

بدورها، كرّمت المساعدة للشؤون التعليمية بنات فاطمة الفهيد، المعلمة منسقة تحدي القراءة في مدرسة الحصان الأهلية زهرة رضي المخامل، وقائدة المدرسة عفاف صالح المسفر، ومشرفتَي الإعلام مسفرة بنت محمد الغامدي، وثريا بنت حسن العيسى، وكذلك مشرفة اللغة العربية ومنسقة تحدي القراءة بمكتب تعليم شرق الدمام فتحية سعيد النعيمي، ومنسقة تحدي القراءة بتعليم المنطقة عائشة ونس الطويرقي.

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