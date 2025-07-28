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"تعليم عسير" يدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في النقل المدرسي

من خلال برنامج نور ضمن استعدادات تقديم خدمة مميزة للعام الجديد

دعا مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد من خلال برنامج نور: https://noor.moe.gov.sa/noor/login.aspx

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات التي تبذلها الإدارة لتقديم خدمة النقل للطلاب والطالبات في كافة القطاعات تزامنًا مع بدء العام الدراسي، لافتًا إلى أنه جرى مؤخرًا عقد اجتماع بالشركة المتعهدة تناول خطوط السير والمقاعد المخصصة، وآلية العمل ووسائل السلامة، وصولاً إلى تقديم خدمة جيدة للفئة المستهدفة.

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"تعليم عسير" يدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في النقل المدرسي
سبق

دعا مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد من خلال برنامج نور: https://noor.moe.gov.sa/noor/login.aspx

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات التي تبذلها الإدارة لتقديم خدمة النقل للطلاب والطالبات في كافة القطاعات تزامنًا مع بدء العام الدراسي، لافتًا إلى أنه جرى مؤخرًا عقد اجتماع بالشركة المتعهدة تناول خطوط السير والمقاعد المخصصة، وآلية العمل ووسائل السلامة، وصولاً إلى تقديم خدمة جيدة للفئة المستهدفة.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
01:25 PM

"تعليم عسير" يدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في النقل المدرسي

من خلال برنامج نور ضمن استعدادات تقديم خدمة مميزة للعام الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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دعا مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد من خلال برنامج نور: https://noor.moe.gov.sa/noor/login.aspx

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات التي تبذلها الإدارة لتقديم خدمة النقل للطلاب والطالبات في كافة القطاعات تزامنًا مع بدء العام الدراسي، لافتًا إلى أنه جرى مؤخرًا عقد اجتماع بالشركة المتعهدة تناول خطوط السير والمقاعد المخصصة، وآلية العمل ووسائل السلامة، وصولاً إلى تقديم خدمة جيدة للفئة المستهدفة.

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