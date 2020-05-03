أعلن الجيش المصري، في بيان له اليوم الأحد أن العمليات التي تجريها قوات الجيش والشرطة، في الأيام الأخيرة أسفرت عن مقتل 126 مسلحاً بسيناء، والعثور على أسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة. وقال الجيش المصري في بيانه، إنه تم تنفيذ 22 عملية مداهمة و16 عملية نوعية "أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء. وبحسب ما جاء في البيان ألقت القوات الأمنية القبض على 266 فرداً من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم".

الجيش المصري يعلن عن قتل 126 تكفيرياً بشمال ووسط سيناء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 أعلن الجيش المصري، في بيان له اليوم الأحد أن العمليات التي تجريها قوات الجيش والشرطة، في الأيام الأخيرة أسفرت عن مقتل 126 مسلحاً بسيناء، والعثور على أسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة.

وقال الجيش المصري في بيانه، إنه تم تنفيذ 22 عملية مداهمة و16 عملية نوعية "أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وبحسب ما جاء في البيان ألقت القوات الأمنية القبض على 266 فرداً من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم".

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 02:45 PM

اخر تعديل 03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 03:43 PM

الجيش المصري يعلن عن قتل 126 تكفيرياً بشمال ووسط سيناء ضمن عمليات كبيرة يقوم بها ضد العناصر الإجرامية والمطلوبين





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أعلن الجيش المصري، في بيان له اليوم الأحد أن العمليات التي تجريها قوات الجيش والشرطة، في الأيام الأخيرة أسفرت عن مقتل 126 مسلحاً بسيناء، والعثور على أسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة.

وقال الجيش المصري في بيانه، إنه تم تنفيذ 22 عملية مداهمة و16 عملية نوعية "أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وبحسب ما جاء في البيان ألقت القوات الأمنية القبض على 266 فرداً من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم".