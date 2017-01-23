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صحيفة إيطالية: الاتحاد يرسل عرضاً ضخماً لضم مدافع يوفنتوس

اللاعب مطلوب في أندية إيطالية وألمانية وإنجليزية

قالت صحيفة "calciomercato24" إن مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، الدولي مهدي بن عطية قد تلقى عرضاً ثرياً للانضمام للاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ولم تبين الصحيفة موقف اللاعب سواء بالموافقة أو الرفض لكنها قالت إن اللاعب غاضب بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لليوفي.

وكانت صحف إيطالية أخرى قد تحدثت عن أن اللاعب مطلوب أيضاً في ميلان الإيطالي وبورسيا دورتموند وشالكه الألمانيين وأرسنال وفولهام الإنجليزيين لذا فمن المرجح أن يرفض اللاعب العرض الاتحادي حال وصوله بالفعل.

من جهة أخرى، تلقت إدارة العميد عرضاً من نظيرتها في كورنثيانز البرازيلي لضم محترفه الحالي رومارينهو وإن الخلاف حتى الآن لإعلان الصفقة يعود للاعب من النادي البرازيلي حول قيمة راتبه السنوي.

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صحيفة إيطالية: الاتحاد يرسل عرضاً ضخماً لضم مدافع يوفنتوس
سبق

قالت صحيفة "calciomercato24" إن مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، الدولي مهدي بن عطية قد تلقى عرضاً ثرياً للانضمام للاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ولم تبين الصحيفة موقف اللاعب سواء بالموافقة أو الرفض لكنها قالت إن اللاعب غاضب بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لليوفي.

وكانت صحف إيطالية أخرى قد تحدثت عن أن اللاعب مطلوب أيضاً في ميلان الإيطالي وبورسيا دورتموند وشالكه الألمانيين وأرسنال وفولهام الإنجليزيين لذا فمن المرجح أن يرفض اللاعب العرض الاتحادي حال وصوله بالفعل.

من جهة أخرى، تلقت إدارة العميد عرضاً من نظيرتها في كورنثيانز البرازيلي لضم محترفه الحالي رومارينهو وإن الخلاف حتى الآن لإعلان الصفقة يعود للاعب من النادي البرازيلي حول قيمة راتبه السنوي.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:44 PM

صحيفة إيطالية: الاتحاد يرسل عرضاً ضخماً لضم مدافع يوفنتوس

اللاعب مطلوب في أندية إيطالية وألمانية وإنجليزية

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محمد السيّد - الرياض
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قالت صحيفة "calciomercato24" إن مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، الدولي مهدي بن عطية قد تلقى عرضاً ثرياً للانضمام للاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ولم تبين الصحيفة موقف اللاعب سواء بالموافقة أو الرفض لكنها قالت إن اللاعب غاضب بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لليوفي.

وكانت صحف إيطالية أخرى قد تحدثت عن أن اللاعب مطلوب أيضاً في ميلان الإيطالي وبورسيا دورتموند وشالكه الألمانيين وأرسنال وفولهام الإنجليزيين لذا فمن المرجح أن يرفض اللاعب العرض الاتحادي حال وصوله بالفعل.

من جهة أخرى، تلقت إدارة العميد عرضاً من نظيرتها في كورنثيانز البرازيلي لضم محترفه الحالي رومارينهو وإن الخلاف حتى الآن لإعلان الصفقة يعود للاعب من النادي البرازيلي حول قيمة راتبه السنوي.

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