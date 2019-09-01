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السكر البني .. هل هو البديل الصحي عن الأبيض؟

يحتوي على سعرات حرارية أقل من حيث الوزن

لطالما كان السكر من المنتجات الضرورية للجسم، إلا أن اختلاف أنواعه في الأسواق سواء البني والأبيض يدفع الناس دائماً إلى التساؤل بشأن أيهما له الفائدة الكبرى لجسم الإنسان؟

ويعتقد كثيرون أن للسكر البني عديداً من الفوائد في مجال الصحة مقارنة بنظيره الأبيض؛ كونه يتميّز بلون ونكهة دبس السكر، التي يضيفها.

فالسكر البني يكتسب لونه الغامق لوجود دبس السكر به، وهو سكر غير مكرّر أو مكرّر جزئياً، وعادة يتم إنتاجه من التبلور الأولي لقصب السكر وهو خالٍ من الأصباغ والمواد الكيميائية الإضافية، وفقاً لموقع "ويب طب".

الأبيض أم البني؟

يحتوي السكر البني على سعرات حرارية من حيث الوزن أقل مقارنة بالسكر الأبيض بسبب احتوائه على الماء، إلا أن الفرق لا يكاد يُذكر بينهما، بحيث تحتوي ملعقة صغيرة من السكر الأبيض على 48 سعرة حرارية بينما تحتوي ملعقة صغيرة من السكر البني على 45 سعرة حرارية.

فالسكر البني لا يختلف كثيراً من ناحية التغذية عن السكر الأبيض، أما بالنسبة للألياف والمواد الغذائية الموجودة فيه، فإن السكر البني يحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.. إلا أن محتوياته من الكالسيوم لا تستدعي التركيز على ضرورة استهلاكه، وبالتالي تعد التوصيات التي تستدعي استبدال السكر الأبيض بالسكر البني ما هي إلا ادعاءات لا جدوى منها، حسب موقع "سكاي نيوز".

ووفقاً لخبراء التغذية، فإن الأفضل لصحة الإنسان، أن يخفّض من كمية السكريات المتناولة من جميع الأنواع سواء كانت بيضاء أو بنية.

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السكر البني .. هل هو البديل الصحي عن الأبيض؟
سبق

لطالما كان السكر من المنتجات الضرورية للجسم، إلا أن اختلاف أنواعه في الأسواق سواء البني والأبيض يدفع الناس دائماً إلى التساؤل بشأن أيهما له الفائدة الكبرى لجسم الإنسان؟

ويعتقد كثيرون أن للسكر البني عديداً من الفوائد في مجال الصحة مقارنة بنظيره الأبيض؛ كونه يتميّز بلون ونكهة دبس السكر، التي يضيفها.

فالسكر البني يكتسب لونه الغامق لوجود دبس السكر به، وهو سكر غير مكرّر أو مكرّر جزئياً، وعادة يتم إنتاجه من التبلور الأولي لقصب السكر وهو خالٍ من الأصباغ والمواد الكيميائية الإضافية، وفقاً لموقع "ويب طب".

الأبيض أم البني؟

يحتوي السكر البني على سعرات حرارية من حيث الوزن أقل مقارنة بالسكر الأبيض بسبب احتوائه على الماء، إلا أن الفرق لا يكاد يُذكر بينهما، بحيث تحتوي ملعقة صغيرة من السكر الأبيض على 48 سعرة حرارية بينما تحتوي ملعقة صغيرة من السكر البني على 45 سعرة حرارية.

فالسكر البني لا يختلف كثيراً من ناحية التغذية عن السكر الأبيض، أما بالنسبة للألياف والمواد الغذائية الموجودة فيه، فإن السكر البني يحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.. إلا أن محتوياته من الكالسيوم لا تستدعي التركيز على ضرورة استهلاكه، وبالتالي تعد التوصيات التي تستدعي استبدال السكر الأبيض بالسكر البني ما هي إلا ادعاءات لا جدوى منها، حسب موقع "سكاي نيوز".

ووفقاً لخبراء التغذية، فإن الأفضل لصحة الإنسان، أن يخفّض من كمية السكريات المتناولة من جميع الأنواع سواء كانت بيضاء أو بنية.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
09:57 AM

السكر البني .. هل هو البديل الصحي عن الأبيض؟

يحتوي على سعرات حرارية أقل من حيث الوزن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,237

لطالما كان السكر من المنتجات الضرورية للجسم، إلا أن اختلاف أنواعه في الأسواق سواء البني والأبيض يدفع الناس دائماً إلى التساؤل بشأن أيهما له الفائدة الكبرى لجسم الإنسان؟

ويعتقد كثيرون أن للسكر البني عديداً من الفوائد في مجال الصحة مقارنة بنظيره الأبيض؛ كونه يتميّز بلون ونكهة دبس السكر، التي يضيفها.

فالسكر البني يكتسب لونه الغامق لوجود دبس السكر به، وهو سكر غير مكرّر أو مكرّر جزئياً، وعادة يتم إنتاجه من التبلور الأولي لقصب السكر وهو خالٍ من الأصباغ والمواد الكيميائية الإضافية، وفقاً لموقع "ويب طب".

الأبيض أم البني؟

يحتوي السكر البني على سعرات حرارية من حيث الوزن أقل مقارنة بالسكر الأبيض بسبب احتوائه على الماء، إلا أن الفرق لا يكاد يُذكر بينهما، بحيث تحتوي ملعقة صغيرة من السكر الأبيض على 48 سعرة حرارية بينما تحتوي ملعقة صغيرة من السكر البني على 45 سعرة حرارية.

فالسكر البني لا يختلف كثيراً من ناحية التغذية عن السكر الأبيض، أما بالنسبة للألياف والمواد الغذائية الموجودة فيه، فإن السكر البني يحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.. إلا أن محتوياته من الكالسيوم لا تستدعي التركيز على ضرورة استهلاكه، وبالتالي تعد التوصيات التي تستدعي استبدال السكر الأبيض بالسكر البني ما هي إلا ادعاءات لا جدوى منها، حسب موقع "سكاي نيوز".

ووفقاً لخبراء التغذية، فإن الأفضل لصحة الإنسان، أن يخفّض من كمية السكريات المتناولة من جميع الأنواع سواء كانت بيضاء أو بنية.

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