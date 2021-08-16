"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تشمل عدداً من المحافظات حتى الساعة 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-16
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
02:26 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تشمل عدداً من المحافظات حتى الساعة 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.