"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تشمل عدداً من المحافظات حتى الساعة 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.