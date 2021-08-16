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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تشمل عدداً من المحافظات حتى الساعة 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
02:26 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تشمل عدداً من المحافظات حتى الساعة 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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