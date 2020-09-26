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الجيش الصومالي يقتل 16 عنصرًا من حركة الشباب في عملية عسكرية

حرر 14 طفلاً مختطفًا للتدريب على التفجيرات

قُتل 16 عنصرًا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم (السبت)، في عملية عسكرية جنوبي الصومال.

وأوضح مصدر عسكري أن قوة من الجيش الصومالي نفذت عملية عسكرية في بعض القرى التابعة لمنطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى؛ أسفرت عن مقتل 16 مسلحًا من عناصر حركة الشباب خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر أن الجيش حرر نحو 40 طفلاً، اختطفتهم الحركة من بعض محافظات البلاد من أجل تدريبهم على التفجيرات.

حركة الشباب الصومالية

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الجيش الصومالي يقتل 16 عنصرًا من حركة الشباب في عملية عسكرية
سبق

قُتل 16 عنصرًا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم (السبت)، في عملية عسكرية جنوبي الصومال.

وأوضح مصدر عسكري أن قوة من الجيش الصومالي نفذت عملية عسكرية في بعض القرى التابعة لمنطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى؛ أسفرت عن مقتل 16 مسلحًا من عناصر حركة الشباب خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر أن الجيش حرر نحو 40 طفلاً، اختطفتهم الحركة من بعض محافظات البلاد من أجل تدريبهم على التفجيرات.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
09:05 PM

الجيش الصومالي يقتل 16 عنصرًا من حركة الشباب في عملية عسكرية

حرر 14 طفلاً مختطفًا للتدريب على التفجيرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مقديشو
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قُتل 16 عنصرًا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم (السبت)، في عملية عسكرية جنوبي الصومال.

وأوضح مصدر عسكري أن قوة من الجيش الصومالي نفذت عملية عسكرية في بعض القرى التابعة لمنطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى؛ أسفرت عن مقتل 16 مسلحًا من عناصر حركة الشباب خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر أن الجيش حرر نحو 40 طفلاً، اختطفتهم الحركة من بعض محافظات البلاد من أجل تدريبهم على التفجيرات.

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