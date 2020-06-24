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مصر تسجل 1332 إصابة جديدة بكورونا و 87 حالة وفاة

"مجاهد": القاهرة سجلت أعلى الإصابات وأقلها البحر الأحمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و87 حالة وفاة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا، مشيرًا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة ،القليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وبيّن أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

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مصر تسجل 1332 إصابة جديدة بكورونا و 87 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و87 حالة وفاة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا، مشيرًا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة ،القليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وبيّن أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
12:25 AM

مصر تسجل 1332 إصابة جديدة بكورونا و 87 حالة وفاة

"مجاهد": القاهرة سجلت أعلى الإصابات وأقلها البحر الأحمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و87 حالة وفاة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا، مشيرًا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة ،القليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وبيّن أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

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