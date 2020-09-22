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اختتام فعاليات الطيران بعروض استعراضية بسماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

بمشاركة طائرات القوات الجوية وفريق الصقور والخطوط السعودية و"ناس"

اختتمت مساء أمس الاثنين فعاليات الطيران في سماء مدينة جدة بمشاركة طائرات القوات الجوية من مختلف منظوماتها وفريق الصقور السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة العربية السعودية.

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اختتام فعاليات الطيران بعروض استعراضية بسماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
سبق

اختتمت مساء أمس الاثنين فعاليات الطيران في سماء مدينة جدة بمشاركة طائرات القوات الجوية من مختلف منظوماتها وفريق الصقور السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة العربية السعودية.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:05 AM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:42 AM

اختتام فعاليات الطيران بعروض استعراضية بسماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

بمشاركة طائرات القوات الجوية وفريق الصقور والخطوط السعودية و"ناس"

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عبدالله الراجحي - جدة
3
1,150

اختتمت مساء أمس الاثنين فعاليات الطيران في سماء مدينة جدة بمشاركة طائرات القوات الجوية من مختلف منظوماتها وفريق الصقور السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة العربية السعودية.

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