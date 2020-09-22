اختتمت مساء أمس الاثنين فعاليات الطيران في سماء مدينة جدة بمشاركة طائرات القوات الجوية من مختلف منظوماتها وفريق الصقور السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة العربية السعودية.
اختتام فعاليات الطيران بعروض استعراضية بسماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
بمشاركة طائرات القوات الجوية وفريق الصقور والخطوط السعودية و"ناس"
اختتمت مساء أمس الاثنين فعاليات الطيران في سماء مدينة جدة بمشاركة طائرات القوات الجوية من مختلف منظوماتها وفريق الصقور السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة العربية السعودية.
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اختتام فعاليات الطيران بعروض استعراضية بسماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90عبدالله الراجحي سبق 2020-09-22
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:05 AM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:42 AM
اختتام فعاليات الطيران بعروض استعراضية بسماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
بمشاركة طائرات القوات الجوية وفريق الصقور والخطوط السعودية و"ناس"
اختتمت مساء أمس الاثنين فعاليات الطيران في سماء مدينة جدة بمشاركة طائرات القوات الجوية من مختلف منظوماتها وفريق الصقور السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة العربية السعودية.
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