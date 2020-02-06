طاقم تحكيم سعودي يقود مواجهة الأهلي والاتفاق في دوري المحترفين

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة مواجهة الأهلي ونظيره الاتفاق من الجولة 17 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى طاقم تحكيم سعودي بقيادة تركي الخضير.

وكان الاتحاد أعلن قبل قليل قائمة أسماء حكام مباراتي اليوم من الجولة 17 للمسابقة.

وسيقود تركي الخضير وبمساعدة من محمد البكري وخلف الشمري مواجهة الأهلي والاتفاق، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين سيكون الحكم البيلاروسي أليكسي كوليانوف حكماً للفيديو على أن يساعده الحكم المحلي سعد السبيعي.

فيما يتولى الحكم الكرواتي إيفان بيبيك إدارة مواجهة النصر وضيفه الفتح التي ستلعب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض على أن يساعده الصربيان داليبور ديورفيتش وميلوفان ريستيش، أما غرفة الفار ستكون تحت قيادة الحكم الكرواتي ماريو زيبتش وبمساعدة من الحكم السعودي ممدوح آل شهدان.