النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كليات عنيزة" تقيم دورة لتدريب الخريجين على مهارات المقابلة الشخصية

تهدف إلى توفير متطلبات واحتياجات سوق العمل لديهم بكفاءة علمية وعملية

أقامت وحدة الخريجين بكلية الدراسات الإنسانية والإدارية بكليات عنيزة الدورة الأولى للطلاب المتوقع تخرجهم بعنوان "مهارات اجتياز المقابلة الشخصية" قدمها مسؤول خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية بالقصيم خالد بن محمد الدخيل وذلك في إحدى القاعات التدريبية بمقر الكليات.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى وعميد الدراسات الإنسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن الشلاش وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والطلاب.

واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور التي تمثلت في كيفية إعداد السيرة الذاتية، وطرق البحث عن الوظيفة، والمقابلات الشخصية، وكذلك أهم الإرشادات أثناء المقابلة الوظيفية، وأخلاقيات العمل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور "الشتيوي" أن الدورة تأتي امتداداً للدورات التدريبية التي تقدمها الكليات لأبنائها الطلاب في إطار خطة الكليات في تهيئة الخريجين لسوق العمل من خلال تعريفهم وتأهيلهم التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتحقيق متطلبات واحتياجات سوق العمل بكفاءة علمية وعملية تساهم في خدمة الخريجين في مشوارهم العملي.

وقال عميد كلية الدراسات "الشلاش": "إن الكفاءات البشرية تجد الفرص الوظيفية المناسبة ونحرص على أهمية تطوير مهارات الخريجين لتأهيلهم التأهيل المناسب لسوق العمل لأن السوق مازال بحاجة للكفاءات التي لديها المهارات والقدرات التي تلائم الوظيفة ونتمنى أن يساهموا في تغطية سوق العمل والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الوطن مع غيرهم من الخريجين".

عنيزة كليات عنيزة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كليات عنيزة" تقيم دورة لتدريب الخريجين على مهارات المقابلة الشخصية
سبق

أقامت وحدة الخريجين بكلية الدراسات الإنسانية والإدارية بكليات عنيزة الدورة الأولى للطلاب المتوقع تخرجهم بعنوان "مهارات اجتياز المقابلة الشخصية" قدمها مسؤول خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية بالقصيم خالد بن محمد الدخيل وذلك في إحدى القاعات التدريبية بمقر الكليات.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى وعميد الدراسات الإنسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن الشلاش وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والطلاب.

واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور التي تمثلت في كيفية إعداد السيرة الذاتية، وطرق البحث عن الوظيفة، والمقابلات الشخصية، وكذلك أهم الإرشادات أثناء المقابلة الوظيفية، وأخلاقيات العمل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور "الشتيوي" أن الدورة تأتي امتداداً للدورات التدريبية التي تقدمها الكليات لأبنائها الطلاب في إطار خطة الكليات في تهيئة الخريجين لسوق العمل من خلال تعريفهم وتأهيلهم التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتحقيق متطلبات واحتياجات سوق العمل بكفاءة علمية وعملية تساهم في خدمة الخريجين في مشوارهم العملي.

وقال عميد كلية الدراسات "الشلاش": "إن الكفاءات البشرية تجد الفرص الوظيفية المناسبة ونحرص على أهمية تطوير مهارات الخريجين لتأهيلهم التأهيل المناسب لسوق العمل لأن السوق مازال بحاجة للكفاءات التي لديها المهارات والقدرات التي تلائم الوظيفة ونتمنى أن يساهموا في تغطية سوق العمل والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الوطن مع غيرهم من الخريجين".

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
08:42 PM

"كليات عنيزة" تقيم دورة لتدريب الخريجين على مهارات المقابلة الشخصية

تهدف إلى توفير متطلبات واحتياجات سوق العمل لديهم بكفاءة علمية وعملية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
0
2

أقامت وحدة الخريجين بكلية الدراسات الإنسانية والإدارية بكليات عنيزة الدورة الأولى للطلاب المتوقع تخرجهم بعنوان "مهارات اجتياز المقابلة الشخصية" قدمها مسؤول خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية بالقصيم خالد بن محمد الدخيل وذلك في إحدى القاعات التدريبية بمقر الكليات.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى وعميد الدراسات الإنسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن الشلاش وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والطلاب.

واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور التي تمثلت في كيفية إعداد السيرة الذاتية، وطرق البحث عن الوظيفة، والمقابلات الشخصية، وكذلك أهم الإرشادات أثناء المقابلة الوظيفية، وأخلاقيات العمل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور "الشتيوي" أن الدورة تأتي امتداداً للدورات التدريبية التي تقدمها الكليات لأبنائها الطلاب في إطار خطة الكليات في تهيئة الخريجين لسوق العمل من خلال تعريفهم وتأهيلهم التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتحقيق متطلبات واحتياجات سوق العمل بكفاءة علمية وعملية تساهم في خدمة الخريجين في مشوارهم العملي.

وقال عميد كلية الدراسات "الشلاش": "إن الكفاءات البشرية تجد الفرص الوظيفية المناسبة ونحرص على أهمية تطوير مهارات الخريجين لتأهيلهم التأهيل المناسب لسوق العمل لأن السوق مازال بحاجة للكفاءات التي لديها المهارات والقدرات التي تلائم الوظيفة ونتمنى أن يساهموا في تغطية سوق العمل والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الوطن مع غيرهم من الخريجين".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,419
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,301
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,669
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,969

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة