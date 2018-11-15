"كليات عنيزة" تقيم دورة لتدريب الخريجين على مهارات المقابلة الشخصية

تهدف إلى توفير متطلبات واحتياجات سوق العمل لديهم بكفاءة علمية وعملية

أقامت وحدة الخريجين بكلية الدراسات الإنسانية والإدارية بكليات عنيزة الدورة الأولى للطلاب المتوقع تخرجهم بعنوان "مهارات اجتياز المقابلة الشخصية" قدمها مسؤول خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية بالقصيم خالد بن محمد الدخيل وذلك في إحدى القاعات التدريبية بمقر الكليات.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى وعميد الدراسات الإنسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن الشلاش وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والطلاب.

واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور التي تمثلت في كيفية إعداد السيرة الذاتية، وطرق البحث عن الوظيفة، والمقابلات الشخصية، وكذلك أهم الإرشادات أثناء المقابلة الوظيفية، وأخلاقيات العمل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور "الشتيوي" أن الدورة تأتي امتداداً للدورات التدريبية التي تقدمها الكليات لأبنائها الطلاب في إطار خطة الكليات في تهيئة الخريجين لسوق العمل من خلال تعريفهم وتأهيلهم التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتحقيق متطلبات واحتياجات سوق العمل بكفاءة علمية وعملية تساهم في خدمة الخريجين في مشوارهم العملي.

وقال عميد كلية الدراسات "الشلاش": "إن الكفاءات البشرية تجد الفرص الوظيفية المناسبة ونحرص على أهمية تطوير مهارات الخريجين لتأهيلهم التأهيل المناسب لسوق العمل لأن السوق مازال بحاجة للكفاءات التي لديها المهارات والقدرات التي تلائم الوظيفة ونتمنى أن يساهموا في تغطية سوق العمل والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الوطن مع غيرهم من الخريجين".