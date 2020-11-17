حملة مركز الملك سلمان لمكافحة العمى في بنجلاديش تجري 112 عملية جراحية
في "رانجبور".. الكشف على 5100 مُراجع وتشخيص 847 حالة بالماء الأبيض
قامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين، بإجراء 112 عملية جراحية، وكشفت على 5100 مراجع تم تشخيص 847 حالة بالماء الأبيض منها 347 رجلاً و500 امرأة.
حملة مركز الملك سلمان لمكافحة العمى في بنجلاديش تجري 112 عملية جراحية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-11-17
قامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين، بإجراء 112 عملية جراحية، وكشفت على 5100 مراجع تم تشخيص 847 حالة بالماء الأبيض منها 347 رجلاً و500 امرأة.
قامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين، بإجراء 112 عملية جراحية، وكشفت على 5100 مراجع تم تشخيص 847 حالة بالماء الأبيض منها 347 رجلاً و500 امرأة.