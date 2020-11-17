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حملة مركز الملك سلمان لمكافحة العمى في بنجلاديش تجري 112 عملية جراحية

في "رانجبور".. الكشف على 5100 مُراجع وتشخيص 847 حالة بالماء الأبيض

قامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين، بإجراء 112 عملية جراحية، وكشفت على 5100 مراجع تم تشخيص 847 حالة بالماء الأبيض منها 347 رجلاً و500 امرأة.

وجرى صرف 2366 قطرة عيون و70 مرهماً و465 شريطاً علاجياً، وتوزيع 1720 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز؛ بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مكافحة العمى بنجلاديش

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حملة مركز الملك سلمان لمكافحة العمى في بنجلاديش تجري 112 عملية جراحية
سبق

قامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين، بإجراء 112 عملية جراحية، وكشفت على 5100 مراجع تم تشخيص 847 حالة بالماء الأبيض منها 347 رجلاً و500 امرأة.

وجرى صرف 2366 قطرة عيون و70 مرهماً و465 شريطاً علاجياً، وتوزيع 1720 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز؛ بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
04:55 PM

حملة مركز الملك سلمان لمكافحة العمى في بنجلاديش تجري 112 عملية جراحية

في "رانجبور".. الكشف على 5100 مُراجع وتشخيص 847 حالة بالماء الأبيض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين، بإجراء 112 عملية جراحية، وكشفت على 5100 مراجع تم تشخيص 847 حالة بالماء الأبيض منها 347 رجلاً و500 امرأة.

وجرى صرف 2366 قطرة عيون و70 مرهماً و465 شريطاً علاجياً، وتوزيع 1720 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز؛ بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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