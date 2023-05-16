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في تنبيه جديد لـ"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر 12 ساعة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية على محافظة ينبع ومحافظة بدر، تشتمل على نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت وحتى الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه جديد لـ"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية على محافظة ينبع ومحافظة بدر، تشتمل على نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت وحتى الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:32 AM

في تنبيه جديد لـ"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر 12 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية على محافظة ينبع ومحافظة بدر، تشتمل على نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت وحتى الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم.

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